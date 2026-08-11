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Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
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Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

ЦСКА 1948 посреща Панатинайкос в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 20:30 часа.

Първият двубой, който изиграха двата отбора в Атина преди седмица, завърши наравно 1:1, така че интригата кой ще продължи към плейофа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира остана за днес. "Червените" се представиха много добре на Олимпийския стадион в гръцката столица и със сигурност могат да съжаляват, че не си тръгнаха като победители. Футболистите на Александър Александров създадоха немалко голови положения, а веднъж и гредата спаси ПАО.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

ЦСКА 1948 затвърди добрите впечатления и срещу Локомотив (София) в събота, след като се наложи над "железничарите" с 3:1. Алвеша даде почивка на голяма част от състезателите, които започнаха от първата минута срещу Панатинайкос, но това по никакъв начин не даде отражение на терена в "Надежда".

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

В лагера на българския тим единствената въпросителна е свързана с участието на Браян Собреро, който пропусна последните два мача. Всички други играчи са на разположения на своя треньор за днешната среща.

Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания
Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания

При гостите добрите новини са, че нападателят Андрюс Тете се завърна към тренировките и пътува с отбора за София. В групата попадна и новото попълнение на "детелините" Леви Гарсия, който може да дебютира именно срещу ЦСКА 1948. Наказан за двубоя пък е десният бек Триантафилос Цапрас, който натрупа три жълти картона.

Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948
Добри новини за ПАО преди реванша срещу ЦСКА 1948

На трибуните на Националния стадион се очаква сериозно присъствие на гръцки фенове.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу Храдец Кралове или Бешикташ на крачка от основната фаза на ЛК.

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