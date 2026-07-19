Джуд Белингам подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир

Джуд Белингам влезе като резерва и подпечата историческата победа на Англия с 6:4 над Франция в головия трилър за бронзовите медали на Световното първенство в Маями. Халфът се разписа дълбоко в добавеното време (90+8 минута), с което сложи край на зрелищния обрат на „петлите“ и донесе на страната си най-доброто класиране на Мондиал от 60 години насам.

С това попадение Белингам официално записа своя 7-ми гол на турнира, превръщайки се в английския футболист с най-много голове в рамките на едно-единствено Световно или Европейско първенство в история за „Трите лъва“.

Постижението на 23-годишната звезда чупи досегашния национален рекорд от 6 гола в един голям форум. Този резултат се държеше съвместно от легендата Гари Линекер за представянето му на Световното първенство в Мексико през 1986 г., както и от настоящия капитан на тима Хари Кейн, който вкара по 6 попадения както на Световното в Русия през 2018 г., така и сега на настоящия турнир през 2026 г.

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Снимки: Gettyimages