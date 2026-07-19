Рабио с унищожителна критика към съотборниците си във Франция

Франция загуби от Англия с взривното 4:6 в битката за третото място на Световното първенство. Поражение, което не се хареса на мнозина, особено на Адриен Рабио, който не се поколеба да отправи тежки обвинения към своите съотборници.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Полузащитникът, който бе титуляр срещу англичаните, не се поколеба да разкритикува отношението на колегите си, най-вече през първото полувреме, когато Франция губеше с внушителното 0:4 преди почивката:

Adrien Rabiot après France-Angleterre : « En première période, certains comportements étaient inadmissibles »

➡️ https://t.co/Vq2IneA1tV pic.twitter.com/9E4DJaXhfA — L'Équipe (@lequipe) July 19, 2026

„Началото ни през първата част беше срамно. Видях поведение у някои играчи, каквото не бях виждал никога преди. Разочароващо е, защото това беше последният мач, в който можехме да оставим добро впечатление от представянето си в турнира“, коментира Рабио.

„Има голямо разочарование след загубата от Испания, но трябваше да си свършим работата докрай и не можехме да си позволим да свалим гарда по този начин“, продължи халфът на Милан.

Рабио разкри какво са си говорили на почивката в опит да обърнат ситуацията: „Говорихме на полувремето и се съгласихме, че трябва да покажем гордост. Нещата се подобриха значително през втората част, тъй като отношението, демонстрирано през първото полувреме, беше неприемливо“.

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„Що се отнася до останалото, трябва да отличим треньора, Ги (Стефан), Франк (Равио), Сирил (Моан), които свършиха огромна работа и върнаха този отбор на върха заедно с всички играчи. Бихме искали да завършим с победа, за да може треньорът да има по-добро изпращане, но това не помрачава имиджа, който той има пред всички французи“, каза още Рабио.

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