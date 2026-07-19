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Олисе бутна от върха Пеле в престижна класация

  • 19 юли 2026 | 03:04
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Майкъл Олисе подобри рекорда на Пеле за най-много асистенции в рамките на едно Световно първенство.

Олисе направи седем асистенции на Световното първенство през 2026 година и подобри рекорда на Пеле, който бе записал шест голови подавания на Мондиал 1970. Статистиката на Opta за световните първенства се води от Мондиал 1966 насам.

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Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Олисе притежава третото най-добро постижение по голови подавания в рамките на едно издание на Мондиал в цялата история.

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал
Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Пред него са единствено Раймон Копа с 8 ассистенции Мондиал 1958 и Фриц Валтер с 8 асистенции от Мондиал 1954. Още по-впечатляващо е, че пет от седемте асистенции на Олисе бяха за Килиан Мбапе, което е рекорд за най-много голови подавания от един футболист към друг в рамките на едно Световно първенство в периода.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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