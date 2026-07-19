Олисе бутна от върха Пеле в престижна класация

Майкъл Олисе подобри рекорда на Пеле за най-много асистенции в рамките на едно Световно първенство.

¡OLISE ROMPIÓ UN RÉCORD HISTÓRICO DE PELÉ! 🤯🇫🇷🔥



Con las dos que repartió hoy, Michael Olise llegó a 7 asistencias en esta Copa del Mundo y rompió el récord histórico de Pelé de más pases de gol en una sola edición del torneo:



- 🥇 Michael Olise: 7 en 2026 🇫🇷

- 🥈 Pelé: 6 en… pic.twitter.com/lldbmsNiEy — Andre Marín (@andremarinpuig) July 18, 2026

Олисе направи седем асистенции на Световното първенство през 2026 година и подобри рекорда на Пеле, който бе записал шест голови подавания на Мондиал 1970. Статистиката на Opta за световните първенства се води от Мондиал 1966 насам.

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Олисе притежава третото най-добро постижение по голови подавания в рамките на едно издание на Мондиал в цялата история.

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Пред него са единствено Раймон Копа с 8 ассистенции Мондиал 1958 и Фриц Валтер с 8 асистенции от Мондиал 1954. Още по-впечатляващо е, че пет от седемте асистенции на Олисе бяха за Килиан Мбапе, което е рекорд за най-много голови подавания от един футболист към друг в рамките на едно Световно първенство в периода.

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Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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