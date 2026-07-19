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За първи път от Мондиал 1982 падат толкова голове в един мач

  • 19 юли 2026 | 04:22
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Англия и Франция направиха невероятен мач за бронзовите медали на Мондиал 2026, завършил 6:4 в полза на "трите лъва".

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал
Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Срещата влезе във фолклора на Световните първенства и се превърна в една от най-резултатните в историята.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Всъщност, това беше мачът с най-много попадения на Мондиал от 1982 г., когато Унгария побеждава Ел Салвадор с 10:1.

Джуд Белингам подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир
Джуд Белингам подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир

Само в един друг случай има двубой с 10 гола. Отново Франция участва в срещата, като "петлите" разбиват Парагвай със 7:3 през 1958 г.

Най-резултатният мач в историята на планетарни форуми остава между Австрия и Швейцария на Мондиал 1954.

Там “кръстоносците” отстъпват в зрелищна схватка с 5:7.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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