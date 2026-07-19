За първи път от Мондиал 1982 падат толкова голове в един мач

Англия и Франция направиха невероятен мач за бронзовите медали на Мондиал 2026, завършил 6:4 в полза на "трите лъва".

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Срещата влезе във фолклора на Световните първенства и се превърна в една от най-резултатните в историята.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Всъщност, това беше мачът с най-много попадения на Мондиал от 1982 г., когато Унгария побеждава Ел Салвадор с 10:1.

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Само в един друг случай има двубой с 10 гола. Отново Франция участва в срещата, като "петлите" разбиват Парагвай със 7:3 през 1958 г.

Най-резултатният мач в историята на планетарни форуми остава между Австрия и Швейцария на Мондиал 1954.

Там “кръстоносците” отстъпват в зрелищна схватка с 5:7.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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