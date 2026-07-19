Мбапе: Спечелихме второто полувреме, но не и мача

Капитанът на Франция Килиан Мбапе не бе щастлив след зрелищната загуба с 4:6 от Англия в мача за третото място на Световното първенство. Той бе критичен към предстяването през първото полувреме и смята, че играчите са разочаровали легендарния селекционер Дидие Дешан в бенефиса му. Суперзвездата на „петлите“ обаче похвали тима за показаното през втората част, когато бе на крачка от уникален обрат.

„Имаше две напълно различни полувремена. Мога да разбера хората, които казват, че първото полувреме беше пълна шега и че не сме уважили фланелката. Бих казал, че бяхме твърде човечни. За съжаление, бяхме напълно стъписани. Те наистина ни събудиха. През втората част отново станахме играчи на топ ниво – ментални машини, които оставиха емоциите настрана. Успяхме да направим това, което умеем: да спечелим второто полувреме, но в крайна сметка не спечелихме мача“, откровен бе Мбапе.

Нападателят сподели, че целият състав е искал да изпрати подобаващо напусналия след мача Дидие Дешан, но слабият старт е оставил усещане за предателство, което обаче няма да зачеркне успехите на треньора.

„Най-много ме е яд заради треньора. Искахме да направим нещо специално за него, но за съжаление първото полувреме остави впечатлението, че сме го предали. Не искахме да се чувстваме по този начин в края. Но това е футболът; искаме да благодарим на треньора за всичко, което е направил. Този мач няма да опетни легендата Дидие Дешан“, категоричен бе капитанът.

С двата си гола днес той поведе в битката с Лионел Меси за най-много попадения на Мондиали. Той обаче заяви, че това не го вълнува толкова.

„Моят рекорд ли? Меси ще вкара, това е сигурно. Аз просто се опитвам да помогна на отбора си да побеждава. Когато вкарваш много голове на Световно първенство, това ти помага да се развиваш по определен начин. Но бих предпочел да не бях голмайстор номер едно за всички времена, а утре да играя във финалния мач. Хубаво е за историята и наследството, което оставяш, но днес това изобщо не е първото нещо в съзнанието ми“, завърши Мбапе.

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Снимки: Gettyimages