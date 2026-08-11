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Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

  • 11 авг 2026 | 16:15
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Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

Мексиканската футболна федерация продължава да подкрепя президента на ФИФА Джани Инфантино, който е изправен пред сериозни критики. Причината за тази лоялност може да се крие в обещания, дадени от президента на световната футболна централа.

Голяма част от футболния свят се обърна срещу Джани Инфантино след Световното първенство и неуспешния му опит да комерсиализира най-големия международен турнир. Въпреки това не всички са против настоящия президент на ФИФА.

Мексиканската футболна федерация (ФМФ) неотлъчно подкрепя Инфантино. В понеделник се появи информация, която разкрива истинската причина, поради която Микел Ариола и неговите колеги са решили да застанат зад него, дори когато голяма част от футболния свят настоява за незабавна смяна на ръководството на ФИФА.

Според информация от Мартин дел Паласио, ФМФ има интерес Инфантино да остане на поста си, тъй като президентът на ФИФА е обещал на Мексико възможността да напусне КОНКАКАФ и да се присъедини към конфедерацията на Южна Америка КОНМЕБОЛ. Този ход би обслужил както спортните, така и финансовите интереси на замесените страни.

Според доклада една от главните причини Мексико да иска да напусне КОНКАКАФ и да се присъедини към КОНМЕБОЛ са лошите отношения между ФМФ и управляващия орган на футбола в Северна, Централна Америка и Карибския басейн. Твърди се, че отсъствието на Мексико от изявленията на КОНКАКАФ – и обратното – не е случайно.

Напрежението ескалира, когато мексиканският национален отбор и клубовете от Лига МХ започнаха да се състезават в Южна Америка. Отношенията се влошиха още повече, когато КОНКАКАФ намери начин да попречи както на „Ел Три“, така и на мексиканските клубове да участват в турнири като Копа Америка, Копа Либертадорес и Копа Судамерикана.

Друг фактор е желанието на Мексико да бъде домакин на Световното клубно първенство през 2029 г. Мароко също се стреми да организира турнира, но Мексико остава твърдо решено да доведе състезанието в страната.

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Снимки: Imago

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