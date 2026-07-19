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Резултатът на Франция - Англия е уникален в историята на Световното първенство

  • 19 юли 2026 | 11:11
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Победата на Англия с 6:4 над Франция в мача за третото място на Мондиал 2026 е първата подобна в цялата история на Световното първенство.

За първи път от Мондиал 1982 падат толкова голове в един мач
За първи път от Мондиал 1982 падат толкова голове в един мач

Досега нито един отбор не беше печелил мач от турнира с 6:4. Резултатът също така не е срещан нито в историята на Англия, нито в тази на Франция. Въпреки това на трето поредно Световно първенство “Трите лъва” вкарват шест гола в един мач. През 2018-а те разгромиха Панама с 6:1, а през 2022-ра победиха Иран с категоричното 6:2, като и двете срещи бяха в груповата фаза. “Петлите” пък за първи път допускат шест попадения на Мондиал, а за последно са получавали такъв брой голове са получавали през далечната 1960 година, когато губят с 2:6 в контрола с Швейцария. Също така предишният случай, в който и двата тима вкарват поне по четири гола на мач от Мондиал, е през 1962-ра, когато СССР и Колумбия завършват наравно 4:4.

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Снимки: Gettyimages

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