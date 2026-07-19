Резултатът на Франция - Англия е уникален в историята на Световното първенство

Победата на Англия с 6:4 над Франция в мача за третото място на Мондиал 2026 е първата подобна в цялата история на Световното първенство.

За първи път от Мондиал 1982 падат толкова голове в един мач

Досега нито един отбор не беше печелил мач от турнира с 6:4. Резултатът също така не е срещан нито в историята на Англия, нито в тази на Франция. Въпреки това на трето поредно Световно първенство “Трите лъва” вкарват шест гола в един мач. През 2018-а те разгромиха Панама с 6:1, а през 2022-ра победиха Иран с категоричното 6:2, като и двете срещи бяха в груповата фаза. “Петлите” пък за първи път допускат шест попадения на Мондиал, а за последно са получавали такъв брой голове са получавали през далечната 1960 година, когато губят с 2:6 в контрола с Швейцария. Също така предишният случай, в който и двата тима вкарват поне по четири гола на мач от Мондиал, е през 1962-ра, когато СССР и Колумбия завършват наравно 4:4.

64 - The third-place play-off between France 🇫🇷 and England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 was the first World Cup match to see both teams score 4+ goals in 64 years, since a 4-4 between the Soviet Union and Colombia in 1962.



It was also the highest-scoring game at the tournament since Hungary beat El… pic.twitter.com/z1J8WwKC8b — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

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Снимки: Gettyimages