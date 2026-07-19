Райс: Това е най-добрият отбор на Англия от много време насам, това е факт

Деклан Райс изведе Англия с капитанската лента при победата с 6:4 над Франция в Маями.

„Това е най-добрият състав на английския отбор от много дълго време. Това е факт. Никой не може да ни го отнеме.“

Вълнуващата победа на Англия с 6:4 срещу Франция осигури на „трите лъва“ бронзовите медали от Световното първенство – най-доброто им класиране, откакто спечелиха трофея през 1966 г. – и остави Деклан Райс твърдо убеден, че успехът на голям турнир е „близо“.

Въпреки критиките към тактиката на Томас Тухел след болезнения срив на полуфинала срещу Аржентина, временният капитан Райс побърза да похвали усилията на Англия на турнира.

Той добави: „Мисля, че можем да се гордеем като група – просто сме съсипани, че загубихме на този полуфинал.“

Уморихме се да казваме, че се гордеем с достигането до полуфинали и четвъртфинали – в крайна сметка искаме да печелим с Англия. Но да завършим трети на този турнир е истинско постижение.

Толкова сме близо, честно. През последните няколко години се говореше много за тази група, която отпада от турнири. Имаше отпадания на полуфинали, четвъртфинали, финали.

Мисля, че трябва да продължим напред. Наистина вярвам, че е близо. Това е игра на малки детайли. Това е футбол и онзи ден загубихме заради детайлите и действията в наказателните полета", сподели Райс.

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Снимки: Imago