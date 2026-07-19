Това е първият успешен опит за бронз на Англия

Англия завърши най-успешното си Световно първенство от домашния Мондиал през 1966 г. Тогава “трите лъва” печелят шампионата на планетата, като след това така и не успяват да повторят постижението си.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Те дори не успяваха да спечелят бронзовите медали до тази вечер, въпреки че през годините имаха своите два големи шанса.

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Първо, през 1990 г. по време на Мондиала в Италия англичаните се провалиха срещу домакините, губейки с 1:2.

The #ThreeLions' best-ever World Cup finish on foreign soil 👊 pic.twitter.com/AUVdkZzAGB — England (@England) July 18, 2026

После пък на финалите през 2018 г. в Руската федерация островитяните не се справиха срещу Белгия, отстъпвайки с 0:2 на Белгия.

Днес обаче прокобата бе развалена и Англия най-накрая спечели медал от Световно първенство след успех с 6:4 над Франция.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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