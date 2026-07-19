Гневни английски фенове освиркаха Томас Тухел преди мача с Франция

Томас Тухел се намира под напрежение след отпадането на Англия на полуфиналите на Световното първенство от Аржентина, като беше освиркан от някои фенове на "трите лъва" преди мача за бронзовите медали срещу Франция.

Привържениците на Англия освиркаха името на германеца, когато то беше обявено преди началния съдийски сигнал.

Пътуващите английски фенове на стадиона в Маями изразиха позицията си много шумно и ясно преди началото на сблъсъка за третото място с Франция. Това беше изключително силна негативна реакция срещу Тухел.

Дикторът на стадиона прочете имената на играчите от двата отбора, които бяха аплодирани, но настроението се промени, когато дойде ред на Тухел.

Освиркванията бяха силни, много ясни и ще послужат като рязък сигнал както за Футболната асоциация, така и за самия Тухел относно обществените нагласи, отбелязват медиите на Острова.

Настроенията наистина се обърнаха срещу Тухел след болезнения мач с Аржентина, не само защото Англия загуби от големия си съперник, но и защото пропиля страхотен шанс да достигне първия си финал на Световно първенство от 60 години насам.

На пресконференцията си преди мача Тухел беше попитан дали иска да остане на поста, дори ако настроението се променя, на което той даде доста рязък отговор. Германецът постави под въпрос дали настроението наистина е „раздвоено“ и настоя, че иска да продължи работата си независимо от всичко.

Суровата реалност обаче е, че феновете са решили кой според тях е отговорен за поражението от Аржентина и са стоварили вината върху мениджъра, а не върху играчите.

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Снимки: Imago