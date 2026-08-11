Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Майлс Люис-Скели е бил предложен на Челси и Манчестър Юнайтед, след като е изпаднал от плановете на Арсенал. 19-годишният англичанин вижда как шансовете му за изява в първия отбор намаляват под ръководството на Микел Артета, който току-що привлече халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда.

Сега Арсенал ще се стреми да балансира финансите си и английският национал е бил предложен както на Челси, така и на Манчестър Юнайтед. Юношата на „артилеристите“ започна като титуляр само в пет мача от Висшата лига през миналия сезон, тъй като Рикардо Калафиори се утвърди като първи избор на Артета за поста ляв защитник.

Той все пак получи игрово време в турнирните мачове и записа общо 36 участия в сезона, в който Арсенал спечели първата си титла от 22 години насам. Въпреки това бъдещето му изглежда несигурно и той може да бъде принуден да потърси трансфер, за да си осигури редовни изяви в първия отбор.

Люис-Скели е в полезрението на Челси от известно време, след като се очерта като топ талант. Арсенал трудно би устоял на атрактивна оферта от „сините“, ако те предприемат стъпки за привличането на младока.

Люис-Скели може да играе и като полузащитник – позиция, на която започна при загубата на Арсенал от ПСЖ в Шампионската лига. Въпреки несигурното си място в отбора, той участва активно в предсезонната подготовка, включително при загубата с 1:3 от Реал Бетис и поражението с 2:3 срещу Борусия (Дортмунд).

Въпреки това шансовете за него в халфовата линия ще бъдат малко, когато в състава се завърнат Гимараеш, Микел Мерино, Деклан Райс и Мартин Субименди.

В Челси може да се отвори възможност за него да играе като ляв бек, след като „сините“ продадоха Марк Кукурея на Реал Мадрид за 51 милиона паунда. Отборът на Чаби Алонсо привлече Пеп Чавария като негов заместник, но Люис-Скели би могъл да осигури сериозна конкуренция.

Юнайтед също би могъл да се възползва от нов ляв защитник, тъй като Майкъл Карик търси дългосрочен наследник на Люк Шоу. „Червените дяволи“ бяха свързвани с Люис Хол от Нюкасъл, но трансферът все още не се е осъществил.

Люис-Скели направи своя пробив в Арсенал през сезон 2024-25, когато за кратко се превърна в основен ляв бек на тима. Той изигра 39 мача през този сезон, отбелязвайки един гол, а също така получи и първата си повиквателна за националния отбор на Англия под ръководството на Томас Тухел през 2025 г.

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