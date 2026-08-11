Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

  • 11 авг 2026 | 16:07
  • 711
  • 0
Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Майлс Люис-Скели е бил предложен на Челси и Манчестър Юнайтед, след като е изпаднал от плановете на Арсенал. 19-годишният англичанин вижда как шансовете му за изява в първия отбор намаляват под ръководството на Микел Артета, който току-що привлече халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда.

Сега Арсенал ще се стреми да балансира финансите си и английският национал е бил предложен както на Челси, така и на Манчестър Юнайтед. Юношата на „артилеристите“ започна като титуляр само в пет мача от Висшата лига през миналия сезон, тъй като Рикардо Калафиори се утвърди като първи избор на Артета за поста ляв защитник.

Той все пак получи игрово време в турнирните мачове и записа общо 36 участия в сезона, в който Арсенал спечели първата си титла от 22 години насам. Въпреки това бъдещето му изглежда несигурно и той може да бъде принуден да потърси трансфер, за да си осигури редовни изяви в първия отбор.

Люис-Скели е в полезрението на Челси от известно време, след като се очерта като топ талант. Арсенал трудно би устоял на атрактивна оферта от „сините“, ако те предприемат стъпки за привличането на младока.

Люис-Скели може да играе и като полузащитник – позиция, на която започна при загубата на Арсенал от ПСЖ в Шампионската лига. Въпреки несигурното си място в отбора, той участва активно в предсезонната подготовка, включително при загубата с 1:3 от Реал Бетис и поражението с 2:3 срещу Борусия (Дортмунд).

Въпреки това шансовете за него в халфовата линия ще бъдат малко, когато в състава се завърнат Гимараеш, Микел Мерино, Деклан Райс и Мартин Субименди.

В Челси може да се отвори възможност за него да играе като ляв бек, след като „сините“ продадоха Марк Кукурея на Реал Мадрид за 51 милиона паунда. Отборът на Чаби Алонсо привлече Пеп Чавария като негов заместник, но Люис-Скели би могъл да осигури сериозна конкуренция.

Юнайтед също би могъл да се възползва от нов ляв защитник, тъй като Майкъл Карик търси дългосрочен наследник на Люк Шоу. „Червените дяволи“ бяха свързвани с Люис Хол от Нюкасъл, но трансферът все още не се е осъществил.

Люис-Скели направи своя пробив в Арсенал през сезон 2024-25, когато за кратко се превърна в основен ляв бек на тима. Той изигра 39 мача през този сезон, отбелязвайки един гол, а също така получи и първата си повиквателна за националния отбор на Англия под ръководството на Томас Тухел през 2025 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

  • 11 авг 2026 | 16:54
  • 871
  • 0
Пол Погба с нова контузия

Пол Погба с нова контузия

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 354
  • 0
Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

  • 11 авг 2026 | 16:37
  • 862
  • 0
Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

  • 11 авг 2026 | 16:18
  • 460
  • 0
Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

  • 11 авг 2026 | 16:15
  • 442
  • 0
Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

  • 11 авг 2026 | 15:44
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 8216
  • 24
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 10176
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13471
  • 70
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 9134
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8190
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11702
  • 1