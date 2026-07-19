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Чуамени: Бяхме засрамени

  • 19 юли 2026 | 14:35
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Френският халф Орелиен Чуамени обясни какво е помогнало на отбора да намери правилната нагласа за втората половина на мача си срещу Англия за бронза на Световното първенство по футбол. Франция загуби с 4:6 от Англия, но за втората част излезе преобразена, след като до почивката губеше с 0:4.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

„Разбира се, бяхме засрамени. Не играхме на нашето ниво, не показахме това, което трябваше. И резултатът можеше да бъде още по-лош, но всички успяха да намерят правилната нагласа. Треньорът произнесе брилянтна реч на полувремето, което позволи на всички да се съсредоточат върху втората част. В крайна сметка играта се разви по-добре“, каза Чуамени във видео, публикувано от beIN SPORTS. Испания и Аржентина ще играят на финала на Световното първенство тази вечер. Мачът ще се проведе на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ.

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Снимки: Gettyimages

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