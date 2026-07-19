Ето как Макрон благодари на Дешан

Френският президент Еманюел Макрон използва профила си в социалната мрежа Х, за да отправи благодарствен адрес към националния селекционер на страната Дидие Дешан, който изведе "петлите" за последно при поражението с 4:6 в малкия финал на Мондиал 2026.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Още преди двубоя държавният глава публикува видео с най-важните моменти от кариерата на Дешан и като наставник, и като национален състезател. И двете части от футболния живот на специалиста обхващат период от почти 40 години, в които французите спечелиха и двете си световни титли до този момент.

Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps. pic.twitter.com/9IiJIa5khU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2026

"Една страница от френския футбол, която се обръща тази вечер. Благодаря, Дидие Дешан за легендарните победи, силните емоции, за това, че през всички тези години носеше "сините" и накара Франция да се тресе. 40 години: поколението Дешан", написа Макрон.

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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