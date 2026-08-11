Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Джани Инфантино получи мощна подкрепа от президента на САЩ Доналд Тръмп, който се изказа в негова защита часове след отвореното писмо от УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация, в което швейцарецът бе атакуван сериозно за това, че е нарушил доверието "чрез измама". Във въпросното писмо се изтъква, че предложението на президента на ФИФА да продава части от турнирите на централата на частни инвеститори е поставило под съмнение “почтеността на играта и почтеността на онези, които са избрани да я ръководят". За момента този документ представлява връхната точка в недоволството срещу Инфантино и решимостта на европейската централа да направи всичко възможно швейцарецът да бъде отстранен от поста още преди да изтече мандата му и преди следващите избори за президент на ФИФА, които трябва да проведат през пролетта на 2027 година.

Европа, Азия и Северна Америка с обща позиция против Инфантино

Тръмп, който демонстрира приятелски отношения с Инфантино от доста време, бе причината за първата вълна мощни критики срещу шефа на ФИФА, която се надигна през това лято. Поводът бе отмененият червен картон на Фоларин Балогун по време на Световното първенство, което бе изключително съмнителен акт, а президентът на САЩ сам се похвали, че е лобирал за него.

На 31 юли Тръмп за първи път коментира скандалния план на Инфантино, като заяви, че швейцарецът не е обсъждал идеята с него. Връзка между двамата се откриваше и в оттегления проект, защото се очакваше Thrive Eternal да ръководи съвместната компания FIFA Forward Enterprise, която бе в основата на плана на Инфантино. Thrive е американска фирма за рисков капитал, основана от Джошуа Кушнер - брат на зетя на Тръмп, Джаред.

Тази нощ в своята социална мрежа Тръмп категорично подкрепи Инфантино, който през декември 2025 година му връчи първата награда за мир на ФИФА.

“ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако по някаква причина дори обмисли замяната на президента Джани Инфантино. Той е фантастичен, след като току-що ръководеше най-успешното Световно първенство, провеждано някога. Ако той си отиде, то никога повече няма да бъде толкова успешно или печелившо! Благодаря ви за вниманието по този въпрос”, написа Тръмп в своята социална мрежа.

FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026

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