Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Пол Погба с нова контузия

Пол Погба с нова контузия

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 372
  • 0
Пол Погба с нова контузия

Пол Погба получи контузия в лявото бедро по време на отборната тренировка този вторник. Той се бе завърнал към заниманията с групата само преди няколко дни след дискомфорт в дясното коляно. В момента халфът е на подготвителен лагер с Монако в Англия, като досега е изиграл едва 45 минути в летните контроли.

Според изданието „Нис-Матен“ полузащитникът на Монако е изкрещял, преди да се свлече на земята по време на упражнение с топка. Той е напуснал терена със сериозна превръзка. Новият треньор на Монако, Филипе Луиш, и някои от съотборниците му са го окуражили с приятелски потупвания.

По време на тази предсезонна подготовка Погба е изиграл само 45 минути. Това се случи в първия подготвителен мач срещу Сен-Прист (победа с 5:2 за Монако), когато той игра през второто полувреме с капитанската лента. Оттогава пропусна мачовете срещу Спортинг, Серкъл Брюж, Хетафе и Ливърпул заради проблеми с дясното коляно. Погба бе успял да се завърне към колективните тренировки едва преди няколко дни.

След като пристигна в Монако през миналото лято, последвало дълъг период извън терените заради наказание за допинг и напускането му на Ювентус, Пол Погба стана жертва на множество физически проблеми. Той записа едва шест мача и общо 115 минути с фланелката на „монегаските“ през миналия сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

  • 11 авг 2026 | 16:54
  • 921
  • 0
Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

  • 11 авг 2026 | 16:37
  • 904
  • 0
Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

  • 11 авг 2026 | 16:18
  • 473
  • 0
Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

  • 11 авг 2026 | 16:15
  • 446
  • 0
Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

  • 11 авг 2026 | 16:07
  • 732
  • 0
Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

  • 11 авг 2026 | 15:44
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 8532
  • 24
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 10271
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13518
  • 70
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 9173
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8216
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11732
  • 1