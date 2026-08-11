Пол Погба с нова контузия

Пол Погба получи контузия в лявото бедро по време на отборната тренировка този вторник. Той се бе завърнал към заниманията с групата само преди няколко дни след дискомфорт в дясното коляно. В момента халфът е на подготвителен лагер с Монако в Англия, като досега е изиграл едва 45 минути в летните контроли.

Според изданието „Нис-Матен“ полузащитникът на Монако е изкрещял, преди да се свлече на земята по време на упражнение с топка. Той е напуснал терена със сериозна превръзка. Новият треньор на Монако, Филипе Луиш, и някои от съотборниците му са го окуражили с приятелски потупвания.

🚨🚨 LE CAUCHEMAR CONTINUE POUR PAUL POGBA 🇫🇷... 😞



POGBA S'EST ENCORE BLESSÉ, cette fois ce matin pendant l'entraînement de l'AS Monaco. 🤕



Le Français a poussé un cri avant de s'écrouler au sol lors d'une petite opposition avec ballon.



Il a dû quitter le terrain soutenu par… pic.twitter.com/T4TaPLLGqR — Actu Foot (@ActuFoot_) August 11, 2026

По време на тази предсезонна подготовка Погба е изиграл само 45 минути. Това се случи в първия подготвителен мач срещу Сен-Прист (победа с 5:2 за Монако), когато той игра през второто полувреме с капитанската лента. Оттогава пропусна мачовете срещу Спортинг, Серкъл Брюж, Хетафе и Ливърпул заради проблеми с дясното коляно. Погба бе успял да се завърне към колективните тренировки едва преди няколко дни.

След като пристигна в Монако през миналото лято, последвало дълъг период извън терените заради наказание за допинг и напускането му на Ювентус, Пол Погба стана жертва на множество физически проблеми. Той записа едва шест мача и общо 115 минути с фланелката на „монегаските“ през миналия сезон.

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