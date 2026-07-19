Френската футболна федерация отдаде почит на Дешан

Френската футболна федерация отдаде заслуженото на селекционера Дидие Дешан, който изведе националния отбор за последно в малкия финал на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Петлите" загубиха в зрелищен мач с 4:6 от Англия, но това остана на заден план в поздравителния адрес, като от организацията благодариха на специалиста, който отдаде голяма част от живота си на френския национален футбол, започвайки още като футболист и печелейки с французите първата им световна титла през 1998 г. още преди да прекрати състезателната си кариера. Точно 20 години по-късно, през 2018 г. вече като национален селекционер изведе Франция и до втората световна титла, което се превърна в повод за огромна благодарност към живота и делото му.

La FFF salue et remercie le sélectionneur national Didier Deschamps pour le travail exceptionnel accompli à la tête de l'@equipedefrance depuis 2012.



En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de… pic.twitter.com/SIwlec2aEw — FFF (@FFF) July 18, 2026

"ФФФ поздравява и изразява благодарност към националния селекционер Дидие Дешан за изключителната работа, извършена начело на Френския национален отбор от 2012 г. насам.



След няколко дни, като напусне длъжността си на селекционер на Франция, Дидие Дешан ще затвори една четвърт век от изключителен ангажимент в служба на „Сините" и на френския футбол. Има пътешествия, които трайно отбелязват историята на една институция и една страна.



Дидие Дешан въплъти изискванията, стриктността, чувството за колектив и любовта към синьото трико. Под негово ръководство, през четиринадесет години, Екипът на Франция възстанови кредибилността, уважението и любовта си, като остана на най-високо ниво в света, спечели Световното първенство през 2018 г., Лигата на нациите през 2021 г. и стигна до няколко големи финала, като запази изключителна редовност.



Освен двеста осемдесетте и пет мача, двестата и двадесетте победи, Дидие Дешан успя да предаде култура на високите постижения и отговорност, която ще остане ориентир за бъдещите поколения. Той подпомогна израстването на множество национални играчи, обедини няколко поколения около силни ценности и допринесе за укрепването на уникалната връзка между французите и техния национален отбор.



Капитан на световния шампион от 1998 г., европейски шампион през 2000 г., а след това селекционер-шампион на света двадесет години по-късно, Дидие Дешан заема специално място в историята на френския футбол. Малко са тези, които са дали толкова много на синьото трико – като играч, а после и като селекционер.



Федерацията и нейните служители поздравяват неговата откритост и ангажимент. Неговият отпечатък ще остане неизтрив, както в Клерфонтен, така и в сърцата на милионите фенове и доброволци, които той никога не забравяше.



ФФФ иска да му изрази своята безкрайна благодарност.



Благодарим ти, Дидие!", написаха от Федерацията

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Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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