Тухел: Бяхме изтощени, но направихме нещо специално

Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че е бил сериозно притеснен за физическото състояние на своите футболисти, но изрази огромно преклонение пред мъжеството им след историческия триумф над Франция с 6:4 в мача за третото място на Световното първенство. Германският специалист анализира лудия мач в Маями, умората в лагера на „Трите лъва“ и блясъка на героите Букайо Сака и Джуд Белингам.

„Имахме брилянтно първо полувреме и след това турбулентно второ. В един момент ясно се видя разликата от това какво означава един ден повече почивка в графика. Бяхме толкова изтощени и изцедени от последните седмици. Затова изказвам огромен комплимент и пълно уважение към менталността, която показахме. Да преминем през всички тези трудности е абсолютно гениално“, започна Тухел.

Германецът разкри, че е имал сериозни опасения преди първия съдийски сигнал заради неравнопоставеността в програмата на двата тима по време на елиминациите.

„Страхувах се от физическите изисквания на този мач. Знаем класата и скоростта на Франция, а техният график беше много по-лек и по-малко натоварващ. Те имаха един ден повече между полуфиналите, за да превъзмогнат умората, и трябваше да пропътуват много по-малки разстояния от нас. Ние играхме в жега, играхме и на голяма надморска височина. Бях притеснен физически – това си пролича през второто полувреме с крамповете и цялата умора, но нито за миг не се усъмних в характера на момчетата. Този отбор създаде нещо много специално и го доказа отново“, сподели мениджърът.

Тухел коментира и ключовите смени, които предприе след почивката за хидратация през второто полувреме, когато Франция натискаше сериозно за изравняване, преди Белингам и Сака да довършат съперника.

„Не съм сигурен дали върнахме контрола, но просто вкарахме свежи крака и отново имахме качествени играчи на терена. Другите бяха уморени. Франция играеше в пълния си блясък и на абсолютен риск, така че имахме и късмет да не допуснем изравняване, преди да довършим мача с дузпата и онзи брилянтен гол на Джуд.“

Запитан специално за Букайо Сака, който наниза хеттрик, Тухел не спести суперлативи: „Той направи всичко правилно. На полуфинала имах усещане за Морган Роджърс, че ще бъде замесен в нещо специално – и така стана. Самият мач изискваше толкова много фокус върху промените заради крамповете и ритъма. Букайо обаче показа, че е ключов играч, в това никога не е имало съмнение. Дори не бях разбрал, че е направил хеттрик! Изгубих представа за голмайсторите в целия този хаос, но представянето му беше феноменално.“

В края на интервюто Томас Тухел погледна към бъдещето и битката за стопяване на дистанцията спрямо най-доминиращите нации в света, визирайки финалистите от последните две първенства.

„Имаме способността да затворим разликата, но те пък имат силата да я отворят отново. Преди осем години Франция бяха шампиони, преди четири – бяха на финал. Има лека дистанция между нас, но това не е проблем. Искаме да я заличим. Вчера казах, че днешният ден е първата стъпка към това. Направихме я, победихме ги. Следващата стъпка ще бъде Испания в Лигата на нациите. Да виждаш отбор, който се бори така, ти дава огромна енергия. Умората ще ни настигне по-късно. Все още ще чувстваме болка утре, когато се играе големият финал, и това ще отнеме време за превъзмогване. Но като цяло този успех ми дава много повече енергия, отколкото ми отнема“, завърши амбициозният наставник.

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Снимки: Gettyimages