Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 8986
  • 7

Договорът на Джанлоренцо Бленджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още две години - до 2028 г. Българската федерация по волейбол уважи желанието на Джанлоренцо Бленджини да поеме и работа на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 г. той ще води клубен отбор в родината си.

"Привличането на Джанлоренцо Бленджини в началото на 2024 г. е сред най-добрите стъпки, правени за израстването на българския волейбол. Още тогава казахме колко сме щастливи да имаме начело на мъжкия ни национален отбор авторитетен треньор с толкова сериозна визитка, който знае как да работи с млади състезатели. И с него начело младите ни състезатели израстнаха до най-високо световно ниво. И продължават да растат.

С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента.

Още повече ценим и подхода в провeдените разговори, при които Кико постави съгласието на Българската федерация по волейбол на първо място при решението за тази следваща негова стъпка. И тук не е нужно дори да споменаваме думите му, че ще работи със същата отдаденост за националния отбор на България. Защото ние го виждаме по действията му и отношението му.

В неговото сърце България наистина вече е втора родина. А той влага и всичките си умения, и цялото си сърце в името на българския национален отбор и българския народ" , заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Бленджини направи промени в състава, който се подготвя за Европейското
Бленджини направи промени в състава, който се подготвя за Европейското

"Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на Българската федерация по волейбол за гъвкавостта и разбирането.

Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така. Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее.

Щастлив съм от израстването им по време на съвместната ни работа в изминалите години, но те знаят, че постигнатите добри резултати остават в миналото, а ние трябва да искаме всеки ден да ставаме още по-добри. Нашата голяма цел остават олимпийските игри и силно се надявам да изпълним мечтата си" , заяви Джанлоренцо Бленджини.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026

Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026

  • 11 авг 2026 | 16:49
  • 672
  • 0
Бленджини: В първите две години отклоних няколко оферти, доволен съм от разбирателството с федерацията

Бленджини: В първите две години отклоних няколко оферти, доволен съм от разбирателството с федерацията

  • 11 авг 2026 | 16:35
  • 515
  • 0
Калчев и Механджийски спечелиха в Смолян, първи триумф за Мишонова и Колева през сезона в плажния волейбол

Калчев и Механджийски спечелиха в Смолян, първи триумф за Мишонова и Колева през сезона в плажния волейбол

  • 11 авг 2026 | 12:01
  • 630
  • 0
Световната шампионка Александра Китипова продължава с Марица

Световната шампионка Александра Китипова продължава с Марица

  • 11 авг 2026 | 11:59
  • 912
  • 0
Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

  • 11 авг 2026 | 10:58
  • 2047
  • 1
Младежите на България до 20 години завършиха серията от приятелски мачове с Франция в София

Младежите на България до 20 години завършиха серията от приятелски мачове с Франция в София

  • 10 авг 2026 | 16:17
  • 2392
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 7027
  • 15
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9766
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13331
  • 68
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8121
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11613
  • 1