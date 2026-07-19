Джани Инфантино пропусна зрелището между Англия и Франция

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не успя да присъства на мача за третото място на Световното първенство по футбол през 2026 г. между Англия и Франция. Неблагоприятни метеорологични условия са осуетили пътуването му до Маями, където се проведе срещата.

„Трябваше да бъда в Маями за мача за бронзовите медали между Англия и Франция. За съжаление, времето тук не ни позволи да излетим, така че дойдохме на стадиона на финала, за да проверим дали всичко е готово“, обясни Инфантино във видео, заснето в събота на стадиона в Ийст Ръдърфорд.

Именно на съоръжението край Ню Йорк в неделя ще се изиграе финалът на турнира между отборите на Испания и Аржентина.

В петък ръководителят на световния футбол беше в Ню Йорк за медийно събитие заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Множество полети от и до града бяха отменени заради лошото време.

В малкия финал Англия надделя над Франция с резултат 6:4 и спечели бронзовите медали от Мондиал 2026. Спорът за световната титла между Аржентина и Испания е в неделя вечер българско време.

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