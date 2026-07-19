Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Джани Инфантино пропусна зрелището между Англия и Франция

Джани Инфантино пропусна зрелището между Англия и Франция

  • 19 юли 2026 | 11:39
  • 463
  • 0

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не успя да присъства на мача за третото място на Световното първенство по футбол през 2026 г. между Англия и Франция. Неблагоприятни метеорологични условия са осуетили пътуването му до Маями, където се проведе срещата.

„Трябваше да бъда в Маями за мача за бронзовите медали между Англия и Франция. За съжаление, времето тук не ни позволи да излетим, така че дойдохме на стадиона на финала, за да проверим дали всичко е готово“, обясни Инфантино във видео, заснето в събота на стадиона в Ийст Ръдърфорд.

Именно на съоръжението край Ню Йорк в неделя ще се изиграе финалът на турнира между отборите на Испания и Аржентина.

В петък ръководителят на световния футбол беше в Ню Йорк за медийно събитие заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Множество полети от и до града бяха отменени заради лошото време.

В малкия финал Англия надделя над Франция с резултат 6:4 и спечели бронзовите медали от Мондиал 2026. Спорът за световната титла между Аржентина и Испания е в неделя вечер българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Райс: Това е най-добрият отбор на Англия от много време насам, това е факт

Райс: Това е най-добрият отбор на Англия от много време насам, това е факт

  • 19 юли 2026 | 09:24
  • 1492
  • 5
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 12:29
  • 1412
  • 0
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 6488
  • 33
Ето как Макрон благодари на Дешан

Ето как Макрон благодари на Дешан

  • 19 юли 2026 | 07:51
  • 1993
  • 2
Дешан след "Лебедовата песен" срещу Англия: Получих съобщения, които ме разплакаха

Дешан след "Лебедовата песен" срещу Англия: Получих съобщения, които ме разплакаха

  • 19 юли 2026 | 06:56
  • 9890
  • 3
Кунде с критики към мача за третото място

Кунде с критики към мача за третото място

  • 19 юли 2026 | 06:46
  • 4461
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 30527
  • 33
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 6488
  • 33
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 60208
  • 112
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 12:29
  • 1412
  • 0
Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

  • 19 юли 2026 | 12:12
  • 5997
  • 5
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

  • 19 юли 2026 | 07:04
  • 11353
  • 6