Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Реал Мадрид представи списъка с повиканите футболисти за утрешния двубой срещу Депортиво Ла Коруня за трофея „Тереза Ерера“, който ще се проведе от 22:00 часа българско време. Групата се състои от 22-ма играчи и е почти идентична с тази, на която Моуриньо разчиташе при гостуването на Ференцварош в Будапеща. Най-голямо впечатление прави повторното отсъствие на Ян Диоманде, най-скъпата покупка в историята на клуба, който не попадна в сметките и за срещата с унгарския тим. Котдивоарецът, който започна тренировки миналия петък (ден преди приятелския мач в Унгария), има твърде малко занимания зад гърба си и Моу все още не го смята за готов да направи своя дебют.

Как ще изглежда Реал Мадрид през следващата кампания и какво се очаква да донесе Моуриньо?

Както се и очакваше, в групата не попадат и играчите, които се присъединиха към отбора в понеделник след ваканцията си след Световното първенство. Мбапе, Конате, Чуамени и Кукурея няма да пътуват до Галисия и ще останат във Валдебебас, за да наваксат с подготовката си. От дублиращия отбор в списъка остават Жоан Мартинес, Марио Ривас, Ламини, Сестеро, Лакоста, Сирия и Янес. За мача ще пътуват само двама вратари – Лунин и Местре, докато Хави Наваро остава извън групата.

Как отличният френски на Моуриньо окончателно убеди Диоманде да избере Реал Мадрид

Вратари: Лунин и Серхио Местре.



Защитници: Хюйсен, Трент, А. Карерас, Рюдигер, Дъмфрис, Жоан Мартинес, Ламини и Марио Ривас.



Полузащитници: Камавинга, Валверде, Арда Гюлер, Бернардо, Сестеро, Лакоста и Алексис Сирия.



Нападатели: Вини Жуниор, Ендрик, К. Еспи, Браим и Даниел Янес.

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Снимки: Gettyimages