Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

  • 11 авг 2026 | 16:37
  • 891
  • 0
Моуриньо не взе Диоманде в групата на Реал Мадрид за следващата контрола

Реал Мадрид представи списъка с повиканите футболисти за утрешния двубой срещу Депортиво Ла Коруня за трофея „Тереза Ерера“, който ще се проведе от 22:00 часа българско време. Групата се състои от 22-ма играчи и е почти идентична с тази, на която Моуриньо разчиташе при гостуването на Ференцварош в Будапеща. Най-голямо впечатление прави повторното отсъствие на Ян Диоманде, най-скъпата покупка в историята на клуба, който не попадна в сметките и за срещата с унгарския тим. Котдивоарецът, който започна тренировки миналия петък (ден преди приятелския мач в Унгария), има твърде малко занимания зад гърба си и Моу все още не го смята за готов да направи своя дебют.

Как ще изглежда Реал Мадрид през следващата кампания и какво се очаква да донесе Моуриньо?
Как ще изглежда Реал Мадрид през следващата кампания и какво се очаква да донесе Моуриньо?

Както се и очакваше, в групата не попадат и играчите, които се присъединиха към отбора в понеделник след ваканцията си след Световното първенство. Мбапе, Конате, Чуамени и Кукурея няма да пътуват до Галисия и ще останат във Валдебебас, за да наваксат с подготовката си. От дублиращия отбор в списъка остават Жоан Мартинес, Марио Ривас, Ламини, Сестеро, Лакоста, Сирия и Янес. За мача ще пътуват само двама вратари – Лунин и Местре, докато Хави Наваро остава извън групата.

Как отличният френски на Моуриньо окончателно убеди Диоманде да избере Реал Мадрид
Как отличният френски на Моуриньо окончателно убеди Диоманде да избере Реал Мадрид

Вратари: Лунин и Серхио Местре.

Защитници: Хюйсен, Трент, А. Карерас, Рюдигер, Дъмфрис, Жоан Мартинес, Ламини и Марио Ривас.

Полузащитници: Камавинга, Валверде, Арда Гюлер, Бернардо, Сестеро, Лакоста и Алексис Сирия.

Нападатели: Вини Жуниор, Ендрик, К. Еспи, Браим и Даниел Янес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

  • 11 авг 2026 | 16:54
  • 913
  • 0
Пол Погба с нова контузия

Пол Погба с нова контузия

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 372
  • 0
Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

  • 11 авг 2026 | 16:18
  • 469
  • 0
Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

  • 11 авг 2026 | 16:15
  • 446
  • 0
Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

Предложили Майлс Люис-Скели на Манчестър Юнайтед и Челси

  • 11 авг 2026 | 16:07
  • 727
  • 0
Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

  • 11 авг 2026 | 15:44
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 8470
  • 24
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 10248
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13508
  • 70
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 9163
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8211
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11729
  • 1