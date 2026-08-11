Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска обяви, че няма никакво намерение да дава капитанската лента на Ерлинг Холанд, тъй като норвежецът бележи прекалено често. Холанд е спряган за нов капитан на тима след напускането на Бернардо Силва и очаквания трансфер на Родри. Мареска обаче отхвърли възможността да връчи лентата на водещия си голмайстор.

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"В Лестър и в Челси имах едно правило: когато вкараме гол, капитанът идва при мен за тактически указания, а не отива да се радва. Но ако той е голмайсторът, тогава, разбира се, може да се радва. Затова бихме имали голям проблем, ако Ерлинг е капитан", каза италианският мениджър. Междувременно от Манчестър Сити обявиха, че пращат младия нападател Дивин Мубама под наем във втородивизионния Саутхамптън. През миналия сезон Мубама отново игра под наем в Чемпиъншип, тогава в Стоук Сити.

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Снимки: Gettyimages