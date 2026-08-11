Де Дзерби: Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила

Новият мениджър на Тотнъм Роберто де Дзерби подчерта, че психическата нагласа ще бъде от фундаментално значение за представянето на отбора през предстоящия сезон.

През миналата кампания „шпорите“ се бориха за оцеляването си във Висшата лига до последния кръг, но в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут. Година по-рано тимът отново завърши точно над зоната на изпадащите, но тогава триумфира в Лига Европа под ръководството на Ангелос Постекоглу.

В опит да подсили състава си Тотнъм инвестира значителни средства през лятото, привличайки играчи като Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Ян Пол ван Хеке, Анди Робъртсън, Маркос Сенеси, Коул Рамзи и Мартин Дубравка. Според Де Дзерби обаче новите попълнения сами по себе си не са достатъчни.

„Работата ни на трансферния пазар все още не е приключила. Гледам към новия сезон с различна амбиция“, заяви италианският специалист.

„Трябва да създадем правилните условия за изграждане на силен отбор, с който отново да се борим за челните места. Обикновено мисля за душата, страстта и манталитета на тима и какво можем да подобрим в бъдеще. Фокусът ни трябва да е там, не можем да седим и да се вглеждаме само в настоящето“, добави той.

„Искам хората да виждат идентичност в нашата игра. Индивидуалните качества на футболистите не са достатъчни. Те трябва да оставят на терена и нещо допълнително. Само така можем да се конкурираме с най-добрите в света и във Висшата лига“, завърши Де Дзерби.

Тотнъм ще стартира новия сезон в английското първенство на 22 август с двубой срещу Брентфорд.

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