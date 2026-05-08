"Не знаех, че идвам в детската градина!"- хронология на хаотичния сезон и скандалите в съблекалнята на Реал Мадрид

"Марка" излезе с дълъг материал, посветен на абсолютно взривената обстановка в Реал Мадрид и пълния хаос в съблекалнята през очертаващия се втори пореден нулев сезон. Ситуацията ескалира особено в последните дни, като "черешката на тортата" бяха скандалите и боят между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде - завършил с шевове и травми на главата за уругваеца.

Играчите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

Проблемите започват още при стария наставник Чаби Алонсо. Според "Марка" няколко футболисти на Реал открито са спрели да крият недоволството си от наставника. Източници, близки до съблекалнята на Реал, разкриват, че обстановката започва да се влошава през октомври. Тогава няколко от „тежките“ фигури, сред които и двама капитани като Винисиус и Федерико Валверде, престават да крият недоволството си от методите на работа на Чаби Алонсо.

Tensión, un ambiente irrespirable y dos bandos: todo comenzó a deteriorarse en octubre 💥



✍️ @jigochoa https://t.co/34qDDRC3Oi — MARCA (@marca) May 8, 2026

Критиките са насочени най-вече към тактическата натовареност на тренировките, постоянните видео анализи и методологията, смятана за прекалено строга от някои футболисти. За мнозина от играчите, които харесваха Чаби, това беше просто претекст за атака срещу треньора, като основната причина за гнева на Винисиус бяха постоянните му влизания и излизания от стартовия състав.

От този момент нататък атмосферата се нажежава. Докато една част от състава подкрепя идеите на Чаби Алонсо и защитава необходимостта от дълбока промяна в играта на отбора, друга група, включваща също Джуд Белингам и Едуардо Камавинга, смята, че методите на треньора влияят негативно на представянето на много от играчите.

🚨 CONFIRMED: The team began to fracture when several players stopped hiding their DISCONTENT with Xabi Alonso.



It ended up becoming an internal rift that led to different FACTIONS within the squad and increasingly evident TENSION. @marca pic.twitter.com/ECoEBDikoL — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 8, 2026

Липсата на уважение към наставника, като някои играчи се престрували на заспали по време на тактическите сесии, а други си шушукали, докато той говори, силно дразнела лоялните на Чаби. „Не знаех, че идвам в детска градина!!!“, изкрещява накрая треньорът, уморен от отношението на някои футболисти.

Точката, от която няма връщане назад, настъпва по време на "Ел Класико", спечелено от "лос бланкос" с 2:1. Въпреки това Винисиус демонстрира открито своето недоволство при смяната си и не иска да напусне терена. Този момент се превръща в символ на окончателния разрив между част от отбора и треньора.

Малко след това, през януари, Чаби Алонсо е уволнен (б.ред. - след загубата от Барселона за Суперкупата на Испания) и клубът залага на Алваро Арбелоа в опит да овладее ситуацията. Младият наставник обаче наследява една дълбоко разединена съблекалня. Много играчи не разбират как част от състава е успяла да провали един току-що стартирал проект. Особено недоволни са футболистите, които вярват в идеите на Чаби Алонсо, като "побойникът" Чуамени е един от тях. Те смятат, че отборът е имал нужда от време, за да се адаптира към едно много по-тактическо и изискващо предложение.

🚨 Things started to deteriorate in OCTOBER when several key players in the dressing room stopped hiding their DISCONTENT with Xabi Alonso's methods.



The CRITICISM focused on:

- tactical intensity of the training sessions

- constant video analysis

- a methodology considered… pic.twitter.com/TGDnqMCI84 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 8, 2026

В продължение на няколко месеца новият треньор успява частично да намали напрежението и да създаде усещане за стабилност. Има обща вечеря и няколко позитивни срещи. Но веднага щом лошите резултати се завръщат, вътрешните проблеми избухват с нова сила. Последните седмици донесоха няколко епизода, които отразяват влошените отношения в групата.

По време на тренировки има сблъсъци между играчи, като този между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас, но кулминацията на тази отровна атмосфера идва с двете сбивания между Чуамени и Валверде, които водят до образуването на дисциплинарни производства срещу двамата футболисти. Освен това има поне шестима играчи - сред които Даниел Карвахал, Дани Себайос и Раул Асенсио, които на практика не поддържат никакви отношения с Арбелоа.

🚨 𝗡𝗘𝗪: A summary of all the CHAOS happening at Real Madrid in recent weeks:



• Valverde and Tchouaméni got into fights on TWO consecutive days, with Valverde ending up in the hospital after the 2nd incident



• Fede Valverde reportedly lost MEMORY after falling to the ground… pic.twitter.com/XiCdjFYxzU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026

Оплакванията към настоящия треньор също нарастват с месеците. Парадоксално, няколко от най-критичните към Арбелоа играчи са били футболисти, които са се чувствали комфортно с фигурата на Чаби Алонсо и са били напълно ангажирани с онзи първоначален проект.

Не бива да се пренебрегва и случаят „Мбапе“, който предизвиква ерозия в ежедневните взаимоотношения в съблекалнята на Реал. Някои играчи са недоволни от французина, а поддръжниците на нападателя виждат вътрешни маневри, целящи да сринат имиджа на голямата звезда.

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Отвъд спортно-техническите резултати, големият проблем за бъдещето на Реал Мадрид в момента се крие в една разделена съблекалня. В нея все още има незараснали рани след напускането на Чаби, а съвместното съществуване става все по-сложно. Именно поради тази причина изборът на следващ треньор е от огромно значение – мисия, която лично е поета от Флорентино Перес.