Световният шампион Аржентина вече пристигна в САЩ

Аржентина вече пристигна в САЩ, за да започне защитата на световната си титла, спечелена в Катар през 2022 г. Отборът, воден от Лионел Скалони, кацна този неделя в Канзас Сити – град, който ще служи за база на световния шампион по време на началната фаза на Световното първенство през 2026 г.

Пътуването беше белязано от няколко символични детайла. Чартерният полет на аржентинската авиокомпания носеше номер 1978, в чест на първото Световно първенство, спечелено от „албиселесте“ именно през 1978 г., когато победиха Нидерландия на финала в Буенос Айрес.

Освен това, на опашката на Airbus A330 се открояваше номер 10 на Лионел Меси, придружен от традиционните синьо-бели цветове на южноамериканската страна. Самолетът показваше и три златни звезди, символизиращи трите световни титли, спечелени от аржентинците.

По-голямата част от делегацията пътува с чартърния полет, въпреки че някои играчи се очаква да се присъединят към групата директно от съответните си клубове. След пристигането си, отборът се отправи към хотела, където ще бъде настанен по време на престоя си в Канзас Сити.

Преди дебюта си на Световното първенство срещу Алжир, насрочен за 16 юни, Аржентина ще изиграе още две подготвителни срещи: срещу Хондурас и Исландия.

