Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Световният шампион Аржентина вече пристигна в САЩ

Световният шампион Аржентина вече пристигна в САЩ

  • 1 юни 2026 | 03:41
  • 344
  • 0
Световният шампион Аржентина вече пристигна в САЩ

Аржентина вече пристигна в САЩ, за да започне защитата на световната си титла, спечелена в Катар през 2022 г. Отборът, воден от Лионел Скалони, кацна този неделя в Канзас Сити – град, който ще служи за база на световния шампион по време на началната фаза на Световното първенство през 2026 г.

Пътуването беше белязано от няколко символични детайла. Чартерният полет на аржентинската авиокомпания носеше номер 1978, в чест на първото Световно първенство, спечелено от „албиселесте“ именно през 1978 г., когато победиха Нидерландия на финала в Буенос Айрес.

Освен това, на опашката на Airbus A330 се открояваше номер 10 на Лионел Меси, придружен от традиционните синьо-бели цветове на южноамериканската страна. Самолетът показваше и три златни звезди, символизиращи трите световни титли, спечелени от аржентинците.

По-голямата част от делегацията пътува с чартърния полет, въпреки че някои играчи се очаква да се присъединят към групата директно от съответните си клубове. След пристигането си, отборът се отправи към хотела, където ще бъде настанен по време на престоя си в Канзас Сити.

Преди дебюта си на Световното първенство срещу Алжир, насрочен за 16 юни, Аржентина ще изиграе още две подготвителни срещи: срещу Хондурас и Исландия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Украйна стартира с победа при новия селекционер

Украйна стартира с победа при новия селекционер

  • 1 юни 2026 | 00:00
  • 1279
  • 0
Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 10733
  • 137
Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

  • 31 май 2026 | 23:20
  • 1272
  • 0
Ясни са плейофите за влизане в Ла Лига

Ясни са плейофите за влизане в Ла Лига

  • 31 май 2026 | 22:56
  • 1346
  • 0
Румениге посъветва Байерн да последва модела на ПСЖ

Румениге посъветва Байерн да последва модела на ПСЖ

  • 31 май 2026 | 22:06
  • 2285
  • 10
Кабо Верде изненадващо разгроми Сърбия преди мача с Испания

Кабо Верде изненадващо разгроми Сърбия преди мача с Испания

  • 31 май 2026 | 21:34
  • 3132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 36443
  • 80
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 19473
  • 15
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 6240
  • 2
Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 10733
  • 137
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 14145
  • 37
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 10481
  • 35