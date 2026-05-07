След сбиването с Чуамени: Валверде пропуска дербито с Барселона

Халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде няма да играе в мача от 35-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона, съобщи журналистът Абрахам Ромеро. Лекарите са посъветвали уругваеца да не тренира или да играе поне седмица след удар в главата, получен по време на бой с Орелиан Чуамени.

Валверде и Чуамени са се сблъскали по време на тренировката на мадридския клуб. След инцидента Федерико е откаран в болница, където е получил шевове.

Валверде с шевове на главата след боя с Чуамени, Реал планира сурови наказания

Медиите в Испания съобщават, че Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите и възнамерява да приложи санкции според вътрешния правилник.

На 10 май Реал Мадрид ще играе срещу Барселона на „Камп Ноу“. Началният час е 22:00, а дори и равенство ще е достатъчно на каталунците, за да узаконят титлата си.