ПСЖ ще се подсилва на три позиции през лятото

След като вдигна втората си поредна Шампионска лига, ръководството на Пари Сен Жермен вече планира летния трансферен прозорец. Набелязани са три позиции за подсилване: ляв бек, защитник, който може да играе като централен и десен бранител, и нападател, разкрива "L’Equipe".

ПСЖ, под ръководството на Луис Енрике, спечели втора поредна Шампионска лига. По този начин парижани се превърнаха във втория отбор, който успява да защити трофея си, откакто надпреварата се преименува от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Първият такъв тим беше Реал Мадрид на Зинедин Зидан, който обаче постигна друг исторически успех, печелейки три поредни титли – следващата цел, която френският гранд трябва да си постави.

Испанският треньор създаде перфектна машина, която изглежда почти безпогрешна. Отбор, който играе като едно цяло както в защита, така и в атака, което го прави изключително труден за побеждаване. Изглежда, че клубът разполага с идеалните играчи за всяка позиция и не се нуждае от подкрепления. Въпреки това, за да се поддържа гладът за успехи в отбора и с ясното съзнание, че винаги има място за подобрение, спортното ръководство вече планира следващия сезон, като са набелязани няколко зони за подсилване.

"Догодина отиваме за третата": ПСЖ отпразнува успеха из Париж

Според информациите, ПСЖ иска три нови попълнения: ляв бек, защитник, който може да играе както в центъра, така и вдясно на отбраната, и нападател. С тези ходове клубът цели да увеличи дълбочината на състава си, особено в защитната линия. Именно тя може да се счита за най-уязвимата зона в отбора, най-вече когато титулярите не играят и се налага да влизат резерви, които значително отстъпват по класа на играчи като Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и останалите.

Цитираният източник обаче добавя, че това може да не са единствените нови попълнения, тъй като всичко ще зависи от това кои играчи ще напуснат. На вратарския пост Люка Шевалие може да потърси ново предизвикателство. В халфовата линия много клубове са готови да предложат сериозни суми за Жоао Невеш, който изглежда е приоритет за Реал Мадрид. Брадли Баркола също може да си тръгне при добра оферта, а напускането на Гонсало Рамош изглежда най-сигурно. Ако тези раздели се осъществят, клубът ще търси заместници от най-високо ниво за всеки от тях.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google