България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион “Христо Ботев” в Пловдив стартира в 19:00 часа.

Това е първи мач от общо двете контроли, които трикольорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора “лъвовете” ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.

Родният тим излиза без някои от основните си футболисти. Аут от състава са трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционерът Александър Димитров, който заяви, че заради многото контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанс и да впечатлят селекционера.

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Това е първи мач за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. “Лъвовете” са в серия от три поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за Световното първенство през 2025, а след това победиха Соломоновите острови и Индонезия по време на турнира в Джакарта по-рано тази година.

Черна гора обаче се явява като неудобен съперник за нашите. Трикольорите нямат победа в последните си пет срещи срещу този съперник, като последно загубихме с 1:2 в европейска квалификация през 2023 година. В състава на днешния противник на България личат имената на Никола Кръстович от Аталанта и Адам Марушич от Лацио. Освен това национал за Черна гора е и футболистът на ЦСКА 1948 Огнен Гашевич.

В Черна гора сигурни, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите, казаха защо са без своята звезда
В Черна гора сигурни, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите, казаха защо са без своята звезда

Във връзка с деня на детето и днешния празник всички деца до 14 години ще могат да гледат двубоя безплатно.

