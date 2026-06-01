Ханзи Флик се колебае за Бернардо Силва

Въпреки че от Барселона са почти финализирали привличането на Бернардо Силва, треньорът Ханзи Флик изпитва колебания относно трансфера. Основната причина за това е големият брой играчи на същата позиция, пише "Diario AS".

31-годишният плеймейкър е едно от най-желаните имена на трансферния пазар. След девет години в Манчестър Сити, португалецът е напът да напусне Англия, като всичко сочи, че следващата му дестинация ще бъде Испания. Там той има двама основни кандидати. От една страна, Барселона отдавна проявява интерес към него и сега е предприел решителни стъпки за привличането му, знаейки, че той ще пристигне като свободен агент. Другата алтернатива е Атлетико Мадрид, който също се бори усилено за подписа му.

Според различни източници, Силва е в напреднали преговори и с двата клуба, но през последните часове изглежда е избрал Барса. Въпреки това, играчът не иска да чака и желанието му е да знае бъдещето си преди началото на Световното първенство. Това означава, че решението не може да се отлага след следващата седмица, за да може той да се концентрира на 100% върху целта да спечели първа световна титла за Португалия.

Докато ръководството на клуба изглежда решено да осъществи трансфера, Ханзи Флик има своите съмнения. Според информациите германският специалист не е толкова ентусиазиран от привличането на португалеца. Той смята, че на неговата позиция вече има твърде много футболисти и предпочита да подсили други зони на терена. Разбира се, Силва би могъл да играе и като крило, но и там отборът е добре обезпечен, а и той не е типът флангови играч, който германският треньор предпочита. Друг вариант е да бъде използван като "фалшива деветка" – роля, която е изпълнявал в миналото, макар и отдавна да не е играл на този пост.

Какъвто и да е случаят, изглежда, че португалецът иска да подпише с Барса, но проблемите идват от страна на Ханзи Флик. Барселона се сблъска с подобна ситуация и преди няколко седмици, когато клубът беше договорил Алесандро Бастони. Профилът на италианеца обаче не се хареса на Флик, който спря операцията и принуди ръководството да търси друг централен защитник. Освен това, бързането на португалеца да реши бъдещето си не е в полза на Барса, тъй като клубът първо трябва да финализира други, много по-спешни трансфери.

Снимки: Gettyimages