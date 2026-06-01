  Ханзи Флик се колебае за Бернардо Силва

Ханзи Флик се колебае за Бернардо Силва

Ханзи Флик се колебае за Бернардо Силва

Въпреки че от Барселона са почти финализирали привличането на Бернардо Силва, треньорът Ханзи Флик изпитва колебания относно трансфера. Основната причина за това е големият брой играчи на същата позиция, пише "Diario AS".

31-годишният плеймейкър е едно от най-желаните имена на трансферния пазар. След девет години в Манчестър Сити, португалецът е напът да напусне Англия, като всичко сочи, че следващата му дестинация ще бъде Испания. Там той има двама основни кандидати. От една страна, Барселона отдавна проявява интерес към него и сега е предприел решителни стъпки за привличането му, знаейки, че той ще пристигне като свободен агент. Другата алтернатива е Атлетико Мадрид, който също се бори усилено за подписа му.

Според различни източници, Силва е в напреднали преговори и с двата клуба, но през последните часове изглежда е избрал Барса. Въпреки това, играчът не иска да чака и желанието му е да знае бъдещето си преди началото на Световното първенство. Това означава, че решението не може да се отлага след следващата седмица, за да може той да се концентрира на 100% върху целта да спечели първа световна титла за Португалия.

Докато ръководството на клуба изглежда решено да осъществи трансфера, Ханзи Флик има своите съмнения. Според информациите германският специалист не е толкова ентусиазиран от привличането на португалеца. Той смята, че на неговата позиция вече има твърде много футболисти и предпочита да подсили други зони на терена. Разбира се, Силва би могъл да играе и като крило, но и там отборът е добре обезпечен, а и той не е типът флангови играч, който германският треньор предпочита. Друг вариант е да бъде използван като "фалшива деветка" – роля, която е изпълнявал в миналото, макар и отдавна да не е играл на този пост.

Какъвто и да е случаят, изглежда, че португалецът иска да подпише с Барса, но проблемите идват от страна на Ханзи Флик. Барселона се сблъска с подобна ситуация и преди няколко седмици, когато клубът беше договорил Алесандро Бастони. Профилът на италианеца обаче не се хареса на Флик, който спря операцията и принуди ръководството да търси друг централен защитник. Освен това, бързането на португалеца да реши бъдещето си не е в полза на Барса, тъй като клубът първо трябва да финализира други, много по-спешни трансфери.

Снимки: Gettyimages

