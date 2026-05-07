Алаба, който напуска Реал Мадрид, на преговори в Милано

Австрийският национал Дейвид Алаба вероятно ще трябва да си търси нов клуб през лятото, като агентът му Пини Захави вече води преговори с други отбори, пише изданието Goal.com. Захави е бил в Милано през последните няколко дни, за да проведе разговори със заинтересовани клубове, които засега остават неназовани. Изтичащият договор на Алаба с Реал Мадрид почти сигурно няма да бъде подновен. Бившият централен защитник на Байерн Мюнхен записа само няколко участия през настоящия сезон поради постоянни проблеми с прасците. Той игра само в 14 мача за испанския тим през сезон 2025/2026. От пристигането си през 2021 година Дейвид Алаба е носил фланелката на Реал Мадрид общо 130 пъти, отбелязвайки 5 гола и подавайки 9 асистенции.