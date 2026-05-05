Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер е имал конфликт със свой съотборник, съобщава The Athletic във вторник.  През април германецът се е скарал с друг футболист от първия състав на "белите" в съблекалнята на тренировъчния терен на 15-кратния клубен шампион на Европа. Самият Рюдигер е инициирал конфликта, пояснява The Athletic.

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа
След това Антонио Рюдигер се е извинил за поведението си. Миналия петък той покани съотборниците си и техните семейства на вечеря. Столичани, които са водени от временния треньор Алваро Арбелоа, са на 11 точки зад лидера в класирането Барселона и ще завършат сезона без трофей. В неделя двата отбора ще излязат в Ел Класико от 22:00 българско време, а при победа каталунците ще се поздравят с титлата в Ла Лига.

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе
