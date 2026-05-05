Менди може да пропусне пет месеца

Защитникът на Реал Мадрид Ферлан Менди ще бъде извън игра до края на сезона поради контузия, потвърдиха официално от испанския клуб. 30-годишният французин получи травмата при победата с 2:0 срещу Еспаньол в 34-тия кръг на испанската Ла Лига в неделя. След преглед той е диагностициран с разкъсано сухожилие на дясното бедро. Според COPE, ако Менди се подложи на операция, той може да отсъства от терена до пет месеца.

Бранителят е изиграл девет мача във всички турнири този сезон, без да отбележи. Договорът му с Реал Мадрид е до лятото на 2028 година.

Менди бе част от френския национален отбор по време на Евро 2024, но оттогава не е бил викан от Дидие Дешан, така че той от доста време не е в плановете на национални селекционер на "петлите".

