Защитник на Реал Мадрид обмисля отказване от футбола

Защитник на Реал Мадрид обмисля отказване от футбола

На фона на поредицата скандали в Реал Мадрид в клуба има и други проблеми. Според испански медии поредната контузия на Ферлан Менди е по-сериозна от предварителните прогнози, а французинът дори обмисля дали да не сложи край на състезателната си кариера.

Менди получи травмата по време на мача с Еспаньол преди няколко дни. Първоначално от клуба съобщиха, че контузия е на сухожилие в десния крак, той ще се подложи на операция и ще отсътва около пет месеца. Според испански журналисти обаче контузията е доста по-сериозна, разкъсването на сухожилието е много сериозно и е наранена и част от костта. Тя може да го извади от терените за около година.

Травмата е на същия крак, който бе опериран през април 2025 г. и го извади от игра за шест месеца. Менди получи над 20 контузии след пристигането си в Реал Мадрид през 2019 г. и това бе причина да пропусне повече от 120 мача.

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

