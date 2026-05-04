Мбапе ядоса мадритистите и съотборниците си

Поведението на Килиан Мбапе в последните дни е останало недобре прието не само от феновете на Реал Мадрид, но и от съотборниците му, твърди “Ас”. Французинът получи контузия в мача с Бетис, заради която стана ясно, че няма да може да играе с Еспаньол, като надеждите в лагера на “белите” бяха, че той ще успее да се възстанови за Ел Класико на 10 май. Медицинският щаб взе решение, че е най-добре няколко дни Мбапе да почива и не е било нужно той да бъде ежедневно на тренировъчната база. Капитанът на Франция обаче реши да отиде на екскурзия в Сардиния със своята приятелка Естер Еспозито. Нещо повече - вчера “Ел Чирингито” показа кадри как частният самолет на Мбапе се приземява в Мадрид 12 минути преди началото на мача с Еспаньол. Този двубой беше важен за Реал и феновете на отбора не за друго, а заради това, че ако “белите” не бяха спечелили, това щеше да направи Барселона шампион още сега. Цяла седмица пък щеше да се говори за това дали при тези обстоятелства играчите щяха да направят шпалир на новия шампион. Благодарение на победата над Еспаньол това така или иначе няма да се случи, но в съблекалнята на Реал са останали подразнени как Мбапе демонстративно се забавлява, докато те се готвят за снощния двубой.

Арбелоа отказа да коментира по същество постъпката на своя голмайстор, като заяви: „Цялото планиране за контузените играчи се наблюдава и управлява от медицинския щаб на Реал Мадрид. Те са тези, които контролират кога някой трябва да бъде във Валдебебас и кога не. Оттам нататък всеки прави каквото сметне за добре в свободното си време. В това не мога да се меся”.

Според “Ас” тестовете след мача с Бетис са показали, че трудно Мбапе може да бъде готов за Ел Класико. Затова докторите са решили, че ще е добре да дадат приоритет на почивката на играча, която ми улеснила пълното му възстановяване. Арбалоа заяви, че тази седмица ще стане ясно дали Мбапе ще може да вземе някакво участие в дербито.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Real Madrid dressing room considers Kylian Mbappé’s attitude to be UNPROFESSIONAL. ❌🤯😳



Some players simply do not understand his behaviour…



In particular, his decision to go on holiday to Italy with his girlfriend while the season is still ongoing.… pic.twitter.com/6fLHupWLeF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2026