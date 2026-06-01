Манчестър Юнайтед оформя последните детайли по трансфера на Едерсон

Манчестър Юнайтед е все по-близо до финализирането на трансфера на Едерсон от Аталанта. Сделката е на последната права, като остава да се уточнят само последните детайли, преди да бъде обявена официално от двата клуба.

Съществуват противоречиви информации относно сумата, която "червените дяволи" ще заплатят бразилеца, като според Фабрицио Романо английският клуб настоява за отстъпка. Трансферният експерт твърди, че Манчестър Юнайтед се надява да финализира сделката за обща сума между 40 и 45 милиона евро. Тази версия обаче се различава от информацията на повечето италиански източници. Те са убедени, че общата стойност на трансфера, включително бонусите, ще достигне около 48-50 милиона евро. Всички обаче са уверени, че споразумението ще бъде постигнато и бразилецът ще се отправи към „Олд Трафорд“.

Това стана възможно, след като „червените дяволи“ изравниха предложението за лични условия, което играчът първоначално беше договорил с Атлетико Мадрид. Основната разлика е, че Юнайтед е готов да плати по-висока трансферна сума на Аталанта, отколкото испанският клуб е предлагал.

Миналата година италианският клуб искаше значително по-висока сума за своя играч, но сега е по-склонен на преговори, тъй като договорът на Едерсон изтича през юни 2027 г. Бразилският национал ще навърши 27 години през юли.

Снимки: Gettyimages

