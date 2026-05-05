Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Феновете на Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството на клуба да поиска нападателят Килиан Мбапе да напусне отбора. Според Actu Foot, петицията е събрала над 70 000 подписа през първия час. В момента има над 142 000 последователя. Феновете на Реал Мадрид са недоволни от поведението на Мбапе извън терена и че нападателят от своя страна е загубил връзка със съблекалнята. В последните дни се появиха информации, че французинът е закъснявал за отборни събития и е бил арогантен към персонала, което също повдигна градуса на напрежение около играча.

Обкръжението на Мбапе отговори на критиките с декларация

Според журналиста Франсоа Гаярдо, Мбапе се чувства предаден от някои от съотборниците си, включително Винисиус. Майката на 27-годишния играч, която е и негов агент, възнамерява да поиска Реал Мадрид да се раздели с бразилския национал. Мбапе е в Реал Мадрид от лятото на 2024 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 41 гола и направи 6 асистенции. На 27 април беше обявено, че той ще отсъства за неопределено време поради контузия на бедрото на левия крак.

