Ясна е групата на Реал Мадрид, Себайос отново не попадна в нея

  • 3 май 2026 | 14:55
Реал Мадрид обяви групата си за гостуването на Еспаньол довечера в мача от Ла Лига. "Лос бланкос" трябва задължително да спечелят двубоя, тъй като в противен случай Барселона ще триумфира с титлата още днес - седмица преди идващото "Ел Класико" другия уикенд.

Отново прави впечатление, че Дани Себайос не попада в състава, въпреки че не е контузен. Така ситуацията на халфа вече не оставя много място за интерпретации - той няма да играе отново, докато Алваро Арбелоа е начело, и през лятото почти сигурно ще търси нов отбор, въпреки че му остава още една година от договора с „белия балет“.

На стадиона на Еспаньол няма да играят също контузените Килиан Мбапе и Тибо Куртоа, които се опитват да се възстановят за дербито с Барселона през идващия уикенд. Към отсъстващите се прибавят Даниел Карвахал, който е с фрактура на пръст на крака, както и трайно контузените Едер Милитао, Арда Гюлер и Родриго, за които сезонът вече приключи.

Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Вчера на пресконференцията наставникът Арбелоа не пожела да коментира конфликта си със Себайос, като заяви, че какво се случва в съблекалнята, си остава в нея. Самият полузащитник пък привлече вниманието с публикации в социалните мрежи - стори със свои снимки от мачове на Реал Мадрид, придружени от песен с предизвикателен текст: „Нищо не можа да ме уплаши...“. След сутрешната тренировка той публикува ново „стори“ с песен с красноречивото заглавие „Всичко е лъжа“.

