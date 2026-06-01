Монако може да се подсили с още един талант от Барса

Полузащитникът на Барселона е Марк Касадо е все по-вероятно да напусне клуба, а към вече известните кандидати за подписа му се присъедини и Монако. Според информация на "Mundo Deportivo", агентът Жорже Мендеш е бил в Княжеството, за да предложи името на своя клиент.

Очаква се трансферният пазар за Барселона да бъде изключително динамичен, клубът вече взе Антъни Гордън, а има и още няколко важни цели. За да осъществи тези планове, ръководството ще трябва да намери финансиране, което да надхвърли приходите от спортни успехи, макар финансовото състояние на клуба да е значително по-добро в сравнение с предишни пазарни прозорци. Основен източник на средства могат да бъдат играчи от настоящия състав, които имат пазарна стойност и могат да донесат сериозни суми. Един от главните кандидати да напусне „Камп Ноу“ е 22-годишният Марк Касадо. Юношата на клуба е пети избор в халфовата линия и малкото игрови минути са го накарали за първи път да обмисли сериозно раздяла с отбора.

Към Марк Касадо има сериозен интерес както от европейски клубове, така и от Саудитска Арабия. Сега на хоризонта се е появила и опцията за трансфер в Монако. Изданието съобщава, че неговият агент, Жорже Мендеш, е бил в Княжеството, за да финализира сделката за Ансу Фати, която се очаква да стане официална в следващите дни и ще донесе на Барса 11 милиона евро, както и ще освободи място в бюджета за заплати. По време на тези преговори е било обсъдено и името на полузащитника.

Въпреки че желанието на Касадо е да се пребори за място в Барса, той е наясно, че пред него в йерархията има четирима други играчи и е готов да си тръгне, ако ситуацията го налага. Сега той ще трябва да избере дали да продължи кариерата си на най-високо ниво в Европа, или да приеме оферта от Саудитска Арабия. Междувременно каталунският клуб настоява за трансферна сума между 20 и 30 милиона евро – достъпна цена за водещите европейски отбори.

