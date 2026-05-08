Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде направи изявление относно конфликта си със съотборника си Орелиан Чуамени. По-рано днес се разбра, че двамата футболисти са се сбили по време на тренировка. Медиите разкриха, че уругваецът е паднал и се е ударил в маса, след което е бил откаран в болница, където са му били направени шевове.

Federico Valverde has released a statement after he was taken to hospital with a head injury following an alleged dressing-room incident involving team-mate Aurelien Tchouameni.



Real Madrid confirmed they have opened disciplinary proceedings involving the pair and said Valverde…

Спорът между съотборниците е започнал още по време на заниманието предния ден, а клубът е провел извънредно съвещание веднага след сбиването и е стартирал дисциплинарно производство. Заради травма на главата се очаква Валверде да отсъства до две седмици.

„Вчера имах инцидент със съотборник по време на тренировка. Умората от състезанията и разочарованието доведоха до това, че нещата излязоха извън контрол“, започва изявлението на Валверде.

„Такива неща могат да се случат в съблекалнята и обикновено се разрешават вътре в отбора, без да стават публично достояние. Очевидно някой стои зад това, разпространявайки бързо историята, а в сезон без титли, когато Реал е под лупа, всичко се преувеличава.“

„Днес имахме ново разногласие. По време на спора случайно се ударих в маса, което доведе до лека порезна рана на челото и наложи рутинно посещение в болница. Съотборникът ми не ме е удрял, нито аз него, макар да разбирам, че за вас е по-лесно да повярвате, че сме се сбили или че е било умишлено, но не е така", твърди уругваецът.

„Чувствам, че гневът ми от ситуацията, разочарованието ми, че някои от нас не дават всичко от себе си в края на сезона, ме тласнаха към кавга със съотборник.“

„Съжалявам. Наистина съжалявам, защото тази ситуация ме наранява. Този момент, през който преминаваме, ме наранява. Реал Мадрид е едно от най-важните неща в живота ми и не мога да остана безразличен. В резултат на това всичко се натрупа и се изля в безсмислен спор, нанасяйки щети на имиджа ми и давайки почва за съмнения, измислени истории, клевети и наливане на масло в огъня на един нещастен случай", продължи Валверде.

„Не се съмнявам, че всякакви разногласия, които може да имаме извън терена, приключват на терена, и ако се наложи да защитавам (съотборник - б.р.) на стадиона, ще бъда първият.“

„Не смятах да се изказвам до края на сезона. Отпаднахме от Шампионската лига и запазих гнева и обидата в себе си. Пропиляхме още една година и не бях в позиция да публикувам каквото и да е в социалните мрежи, когато трябваше да показвам всичко единствено на терена, и мисля, че точно това правех. Затова аз съм най-тъжен и огорчен, че преминавам през тази ситуация, заради която няма да мога да участвам в следващия мач по медицински причини. Винаги съм давал всичко от себе си, до самия край, и на мен най-много ми тежи, че няма да мога да играя", изтъкна един от лидерите на Реал.

„На разположение съм на клуба и на моите съотборници и съм готов да сътруднича при всяко решение, което те сметнат за необходимо. Благодаря“, написа уругваецът в стори в своя профил в Инстаграм.