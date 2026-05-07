Реал Мадрид публикува изявление след сбиването между Валверде и Чуамени

Реал Мадрид публикува изявление след конфликт между халфовете Федерико Валверде и Орелиан Чуамени по време на тренировка на отбора.

Играчите са се сблъскали на днешното занимание на мадридския клуб. След инцидента Валверде е откаран в болница, където е получил шевове.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Реал Мадрид обяви, че след събитията от тази сутрин по време на тренировката на първия отбор ще започне дисциплинарно производство срещу Валверде и Чуамени.

„Клубът ще съобщи решенията си по двата случая своевременно, след приключване на съответните вътрешни процедури“, се казва в изявление, публикувано на сайта на “белите”.

Снимки: Imago