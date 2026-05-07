Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между халфовете на Реал Мадрид Федерико Валверде и Орелиан Чуамени е прераснало във физически сблъсък, който е довел дори до хоспитализация на уругваеца, тръби "Марка". Това е вторият инцидент между играчите в последно време. На 6 май беше съобщено, че Чуамени и Валверде едва не са се сбили по време на тренировка на Реал Мадрид.
Нова драма в Реал Мадрид: този път си налетяха Валверде и Чуамени
На 7 май между играчите е избухнал мащабен бой, който е принудил други членове на отбора да се намесят. Валверде е получил наранявания по време на схватката. Според "Марка" 27-годишният уругваец е бил принуден да потърси медицинска помощ.
Съобщава се, че е проведена среща в съблекалнята веднага след сбиването и никой играч не е напуснал тренировъчното игрище, докато ситуацията не е била обсъдена.
Според източниците на "Марка" тази сутрин всичко е започнало с това, че Валверде е отказал да се ръкува с Чуамени. Това е породило нова словесна престрелка между двамата, която е довела до сбиване. В хаоса покрай него Валверде е получил сериозно нараняване, заради което е трябвало да бъде откаран в болница. Това обаче не е било причинено от удар или някакво друго умишлено действие от страна на Чуамени. Уругваецът е получил нужната помощ и вече е в своя дом, добавя изданието.
На 10 май Реал Мадрид ще играе срещу Барселона в 35-ия кръг на испанското първенство. Мачът ще се проведе на стадион „Камп Ноу“ от 22:00 часа.