Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 2562
  • 0
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между халфовете на Реал Мадрид Федерико Валверде и Орелиан Чуамени е прераснало във физически сблъсък, който е довел дори до хоспитализация на уругваеца, тръби "Марка". Това е вторият инцидент между играчите в последно време. На 6 май беше съобщено, че Чуамени и Валверде едва не са се сбили по време на тренировка на Реал Мадрид.

Нова драма в Реал Мадрид: този път си налетяха Валверде и Чуамени
Нова драма в Реал Мадрид: този път си налетяха Валверде и Чуамени

На 7 май между играчите е избухнал мащабен бой, който е принудил други членове на отбора да се намесят. Валверде е получил наранявания по време на схватката. Според "Марка" 27-годишният уругваец е бил принуден да потърси медицинска помощ.

Съобщава се, че е проведена среща в съблекалнята веднага след сбиването и никой играч не е напуснал тренировъчното игрище, докато ситуацията не е била обсъдена.

Според източниците на "Марка" тази сутрин всичко е започнало с това, че Валверде е отказал да се ръкува с Чуамени. Това е породило нова словесна престрелка между двамата, която е довела до сбиване. В хаоса покрай него Валверде е получил сериозно нараняване, заради което е трябвало да бъде откаран в болница. Това обаче не е било причинено от удар или някакво друго умишлено действие от страна на Чуамени. Уругваецът е получил нужната помощ и вече е в своя дом, добавя изданието.

На 10 май Реал Мадрид ще играе срещу Барселона в 35-ия кръг на испанското първенство. Мачът ще се проведе на стадион „Камп Ноу“ от 22:00 часа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 3351
  • 0
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 530
  • 2
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 451
  • 1
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 603
  • 8
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 13431
  • 45
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 884
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 21635
  • 30
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 21515
  • 33
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 11727
  • 52
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 14545
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4880
  • 0