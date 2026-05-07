Валверде с шевове на главата след боя с Чуамени, Реал планира сурови наказания

  • 7 май 2026 | 19:07
Федерико Валверде е пострадал сериозно при днешното сбиване със своя съотборник Орелиан Чуамени. Както по-рано днес информира "Марка", напрежението между двамата е нараствало в хода на цялата тренировка, като уругваецът непрекъснато е провокирал и обвинявал французина за скандала между двамата, избухнал вчера. В крайна сметка в съблекалнята на Реал Мадрид се стига до бой, като Чуамени е ударил силно в лицето своя съотборник. Останалите играчи веднага са скочили да ги разтърват, но в суматохата Валверде се е подхлъзнал, паднал е и е ударил главата си. Според RMC той дори е загубил съзнание за секунди. От главата на халфа е рукнала кръв, което е задействало медицинския протокол. Валверде е бил откаран с инвалидна количка до колата, а след това до най-близката болница, придружен от треньора Алваро Арбелоа. Главата на уругваеца е била зашита, след което той е бил откаран в дома си.

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Клубът вече е започнал дисциплинарни производства срещу двамата и според информациите те ще получа максималното възможно наказание съобразно вътрешния правилник. Възможно е двамата да пропуснат Ел Класико, което ще бъде част от санкциите срещу тях.

Според информация на Cope част от играчите на Реал са поискали от Арбелоа утрешната тренировка на отбора да бъде отменена, въпреки че това ще се случи само два дни преди Ел Класико.

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е своевременно информиран за всички подробности около шумния скандал, като самият той ще има решаващата дума за това какви действия да бъдат предприети срещу провинилите се.

Снимки: Gettyimages

