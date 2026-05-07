Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Мбапе ще е готов за Ел Класико

Мбапе ще е готов за Ел Класико

  • 7 май 2026 | 17:52
  • 532
  • 0
Мбапе ще е готов за Ел Класико

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се възстанови от контузия и ще играе в мача от 35-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона, според El Partidazo de COPE.

27-годишният французин получи полутендинозна контузия на левия крак при равенството 1:1 с Бетис на 24 април от 32-рия кръг на испанското първенство. Играчът пътува до Италия по време на възстановяването си с приятелката си, актрисата Естер Експозито. Това предизвика недоволство сред някои фенове и някои от съотборниците на нападателя.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е решил да не включва Мбапе в стартовия състав за мача срещу каталунците, дори и да се възстанови от контузията си.

Мачът между отборите ще се проведе на 10 май в Барселона и ще започне в 22:00 часа. Мбапе има 41 участия във всички състезания този сезон, като е отбелязал 41 гола и е дал 6 асистенции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 4275
  • 1
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 663
  • 3
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 556
  • 1
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 719
  • 10
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 17628
  • 53
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 1067
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 7059
  • 39
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 25836
  • 35
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 195
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 15961
  • 85
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 11576
  • 13
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 18434
  • 17