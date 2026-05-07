Мбапе ще е готов за Ел Класико

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се възстанови от контузия и ще играе в мача от 35-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона, според El Partidazo de COPE.
27-годишният французин получи полутендинозна контузия на левия крак при равенството 1:1 с Бетис на 24 април от 32-рия кръг на испанското първенство. Играчът пътува до Италия по време на възстановяването си с приятелката си, актрисата Естер Експозито. Това предизвика недоволство сред някои фенове и някои от съотборниците на нападателя.
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е решил да не включва Мбапе в стартовия състав за мача срещу каталунците, дори и да се възстанови от контузията си.
Мачът между отборите ще се проведе на 10 май в Барселона и ще започне в 22:00 часа. Мбапе има 41 участия във всички състезания този сезон, като е отбелязал 41 гола и е дал 6 асистенции.