Мбапе ще е готов за Ел Класико

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се възстанови от контузия и ще играе в мача от 35-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона, според El Partidazo de COPE.

27-годишният французин получи полутендинозна контузия на левия крак при равенството 1:1 с Бетис на 24 април от 32-рия кръг на испанското първенство. Играчът пътува до Италия по време на възстановяването си с приятелката си, актрисата Естер Експозито. Това предизвика недоволство сред някои фенове и някои от съотборниците на нападателя.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е решил да не включва Мбапе в стартовия състав за мача срещу каталунците, дори и да се възстанови от контузията си.

Мачът между отборите ще се проведе на 10 май в Барселона и ще започне в 22:00 часа. Мбапе има 41 участия във всички състезания този сезон, като е отбелязал 41 гола и е дал 6 асистенции.

🚨 Kylian Mbappé has passed medical tests and his return is now at final stages.



The expectation is for Mbappé to be back in Real Madrid squad for El Clásico on Sunday, reports @AbrahamPRomero. pic.twitter.com/87FiOvtykO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026