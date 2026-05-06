Нова драма в Реал Мадрид: този път си налетяха Валверде и Чуамени

  • 6 май 2026 | 21:20
  • 4859
  • 11
Напрежението в Реал Мадрид достига критична точка в заключителната фаза на сезона. Ярък пример за влошената атмосфера в „белия балет“ бе тренировката в сряда. Според информация на “Марка” Федерико Валверде и Орелиан Чуамени са били на ръба на физическа саморазправа след ожесточен спор, който отразява вътрешния разпад в съблекалнята.

Всичко е започнало след единоборство по време на тренировъчната игра – нарушение, което е предизвикало един от най-напрегнатите моменти, помнени на базата във Валдебебас. Двамата футболисти са се изправили един срещу друг, последвали са избутвания и размяна на остри реплики, като спорът е продължил и в съблекалнята.

Отборът преминава през един от най-деликатните си периоди за сезона, вече без реални шансове за спечелване на трофей и с все по-разделена съблекалня. Различията между футболистите са очевидни, като има играчи, които на практика не поддържат никакви отношения помежду си. Работата с треньора Алваро Арбелоа също не е лесна, като до шестима играчи не му говорят. Всичко това се случва в контекст, в който напрежението и изтощението са довели до експлозия.

Към всичко това се добавя и инцидентът между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас, потвърден от самия испански футболист.

Проблемът за Реал Мадрид е, че тази обстановка, изострена от сблъсъка между Валверде и Чуамени, идва в навечерието на мач, който може да се окаже много болезнен. В неделя предстои „Ел Класико“ в Барселона – двубой, който може окончателно да провали сезона на мадридчани. На каталунския тим е достатъчна само една точка, за да се провъзгласи за шампион – сценарий, който би представлявал възможно най-лошия завършек за Реал Мадрид в една кампания, изпълнена с напрежение, изтощение и вътрешни разриви.

Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента
