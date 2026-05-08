Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще действа с твърда ръка и ще накаже строго провинилите се играчи на тима Федерико Валверде и Орелиан Чуамени заради техния остър конфликт, който дори прати уругваеца в болница, пише OK Diario.

Възможните наказания варират от солени глоби през отстраняване за няколко мача до поставяне на двамата играчи в списъка за продажба. Както Валверде, който е един от капитаните на отбора, така и Чуамени са важни играчи за мадридчани, но ако се наложи, Перес е готов да се раздели за тях, за да може да се завърне спокойствието в състава. В Испания дори разкриват за още едно сериозно пререкание между съотборници в Реал, а именно това между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Става въпрос за пререкание през февруари, за което испанецът увери с публикация в Инстаграм, че вече е в миналото.

Обратно към случая с двамата халфове, Перес вече е доказвал, че при нужда, може да посочи вратата на своите звезди. Той не се поколеба да продаде Кристиано Роналдо на Ювентус за над 100 млн. евро, а друг пример е полемичното му решение да остави Серхио Рамос да си тръгне като свободен агент. Смята се, че ако се стигне до продажбата на Валверде и Чуамени, първият би струвал над 100 млн. евро, а вторият - около 80 млн. Договорът на уругваеца е до 2029-а, докато този на французина изтича година по-рано.

Изборът на нов треньор също може да е фактор при вземането на решение относно този казус. Смятаният за фаворит за поста Жозе Моуриньо се слави като наставник, който поставя клуба над отделните футболисти, така че навярно и той не би имал против да бъдат продадени Валверде и Чуамени за назидание, твърди Sport.

Снимки: Imago

