Обкръжението на Мбапе отговори на критиките с декларация

Обкръжението на Килиан Мбапе даде своя отговор на полемиката от последните дни, породена от пътуването му до Сардиния по време на възстановяването от контузия, макар и с разрешението на лекарите и самия клуб. Футболистът се завърна в Мадрид в неделя, точно преди началото на мача срещу Еспаньол, тренира вчера, а днес проведе индивидуално занимание в почивния си ден, за да се подготви максимално за „Ел Класико“ в неделя.

Мбапе ядоса мадритистите и съотборниците си

В изявление на антуража на играча, разпространено чрез AFP, се казва следното: „Част от критиките се основават на прекомерна интерпретация на елементи, свързани с период на възстановяване, който е стриктно управляван от клуба, и не отразяват реалността на ежедневната ангажираност на Килиан и неговата работа за отбора.“

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Последните месеци създават силно впечатление на нарушено единство в съблекалнята на Реал Мадрид, особено след сбогуването с титлата в Ла Лига и Шампионската лига. В симптоми на тези проблеми се превърнаха публично станалите известни разногласия, като тези с Карвахал и Себайос с щаба на клуба. Това е отдалечаване, което във "Валдебебас" са забелязали на всички нива – както в групата, така и в треньорския щаб, включително и някои епизоди с Килиан. При смяната му срещу Бетис Мбапе напусна раздразнен и демонстративно поздрави доста хладно Арбелоа.

Шумът около Килиан продължава да тревожи клуба, който е загрижен за накърняването на имиджа на френската звезда, обект на критики през последните месеци по различни причини, допълва "Марка".

Снимки: Gettyimages