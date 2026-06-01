Левски преследва френски нападател

Левски води преговори за привличането на централния нападател Муса Сумано, твърди „Тема Спорт“. 20-годишният французин е собственост на НАК Бреда. Този клуб изпадна от елита на Нидерландия и това ще улесни взимането на стрелеца. Негов трансфер би излязъл около 1 милион евро на „сините". А в момента на „Георги Аспарухов“ могат да си позволят да извадят такава сума за ново попълнение.

НАК Бреда опитва да задържи Сумано, за да гони веднага промоция за елита. Според местните медии той е играч, който може да вкарва по над 20 гола на сезон. Футболистът бе привлечен от НАК Бреда на 7 юли 2025 година. Тогава той е откупен от френския втородивизионен Аячо. Трансферът преди година е на стойност 450 хиляди евро. Играчът подписва 4-годишен контракт с нидерландците. Дебютът му обаче се забавя. Причината е, че получава контузия в коляното. Затова и първият му мач за НАК в първенството е чак на 8 ноември, когато влиза като резерва. Извоюва си титулярно място в началото на тази година. Интересното е, че в клуба му го ползват както като централен нападател, така и като ляво крило. Вкарва дебютните си голове – две попадения при поражението с 3:4 от НЕК Наймеген. В този двубой действа на фланга. През февруари и март Сумано лекува травма в глезена, а след това финишира силно кампанията. Общо е на терена в 16 мача, в които вкарва 5 попадения.

Левски може да предложи на Сумано мачове в квалификациите за Шампионската лига. Именно това кара играчът и агентите му да са склонни на трансфер на „Георги Аспарухов“. Освен от "сините", Муса е желан и от други тимове. Апетити към него са проявили Лориен и ФК Париж, както и новакът в белгийския елит Ломел. В Нидерландия твърдят, че е бил оглеждан от Твенте, Утрехте и НЕК Наймеген. Според информацията на „Тема Спорт“, Левски обаче е фаворит за подписа му. И развитие по евентуална сделка се очаква до дни. Заради задаващия се трансфер НАК Бреда вече се оглежда за нов играч в нападение. Тимът се е спрял на Пол Гладън, който напуска Фортуна Ситард като свободен агент.

Муса Сумано е роден на 9 юли 2005 година. Той е продукт на школата на нискоразредния Ред Стар. През 2001-ва преминава в академията на Аячо, като пробива до първия тим. Прави официалния си дебют на 8 януари 2023 г. в турнира за Купата на Франция. На 1 февруари същата година бележи първия си гол във френския елит – при победата с 2:1 над Анже. За тима има общо 5 гола в 64 мача, преди да бъде продаден на НАК Бреда.

Смята се, че Левски ще разполага с добър бюджет за лятна селекция, като целта е да бъдат подсилени всички линии. Новият собственик Атанас Бостанджиев е осигурил 5 милиона евро. Наред с това на „Георги Аспарухов“ ще бъде вдигнат сериозно и тавана на заплатите, за да може клубът да си осигури качествени попълнения.

Очаква се "сините" да вземат петима нови в търсене на пробив в същинската фаза на някоя от евронадпреварите. Освен централен нападател, Хулио Веласкес настоява и за крило, поне двама халфове, както и ляв бек. Испанецът иска попълненията да бъдат осигурени до старта на подготовката. Левски започва от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, мачовете от който са на 7/8 и 14/15 юли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google