Играчите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

Напрежението в Реал Мадрид ескалира, след като стана ясно, че няколко играчи от отбора са отправяли обиди към старши треньора Алваро Арбелоа, съобщава OK Diario.
Според информацията, футболистите са дали на 43-годишния испански специалист прякора „Конуса“. След като Арбелоа научил за това, е спрял да пуска въпросните играчи в мачовете.
Тези събития се случват на фона на обща дестабилизация в клуба. Наскоро в съблекалнята избухна бой между халфовете Федерико Валверде и Орелиан Чуамени, в резултат на който уругваецът получи черепно-мозъчна травма.
Освен това, над 40 милиона души подписаха петиция с искане Килиан Мбапе да бъде изгонен от Реал Мадрид.
В следващия си мач кралският клуб ще се изправи срещу Барселона на "Камп Ноу".
