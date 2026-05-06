Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

Бранителят на Реал Мадрид Алваро Карерас призна в социалните мрежи, че именно той е бил футболистът на "лос бланкос", който е имал конфликт с Антонио Рюдигер през февруари месец.
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико
Както е известно, вчера "The Athletic" и няколко други медии разкриха, че германският национал е влязъл в конфликт със свой съотборник преди няколко месеца и дори се е стигнало до физическо съприкосновение в клубната съблекалня, при което Рюдигер му е ударил шамар. Оказва се, че потърпевшият е именно левият краен бранител, като впоследствие немският централен защитник се е извинил за инцидента.
Освен това се появиха информации, че Карерас, заедно с други испански играчи на Реал, са в много лоши отношения с наставника Алваро Арбелоа.
По повод на тези твърдения бранителят написа своята позиция в Instagram: "Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост.
„През последните дни се появиха определени намеци и коментари по мой адрес, които не отговарят на действителността. Моят ангажимент към този клуб и към треньорите, които съм имал, е бил пълен от първия ден и ще продължи да бъде такъв. Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост. Борих се много усилено, за да сбъдна мечтата си да се завърна у дома“, разказва той.
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа
Що се отнася до инцидента със съотборник, става въпрос за единичен и маловажен случай, който вече е приключен. Отношенията ми с целия отбор са много добри.
Хала Мадрид", завършва изявлението си той.
Снимки: Imago