Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

Бранителят на Реал Мадрид Алваро Карерас призна в социалните мрежи, че именно той е бил футболистът на "лос бланкос", който е имал конфликт с Антонио Рюдигер през февруари месец.

Както е известно, вчера "The Athletic" и няколко други медии разкриха, че германският национал е влязъл в конфликт със свой съотборник преди няколко месеца и дори се е стигнало до физическо съприкосновение в клубната съблекалня, при което Рюдигер му е ударил шамар. Оказва се, че потърпевшият е именно левият краен бранител, като впоследствие немският централен защитник се е извинил за инцидента.

‼️ Carreras rompe su silencio y confirma el "incidente" con Rüdiger

Освен това се появиха информации, че Карерас, заедно с други испански играчи на Реал, са в много лоши отношения с наставника Алваро Арбелоа.

По повод на тези твърдения бранителят написа своята позиция в Instagram: "Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост.

🚨 ALVARO CARRERAS ON IG:



“In recent days, certain insinuations and comments about me have emerged that do not correspond to reality.



"In recent days, certain insinuations and comments about me have emerged that do not correspond to reality.

My commitment to this club and to the coaches I've had has been unwavering since day one, and it will continue to be so. Since I returned, I…

„През последните дни се появиха определени намеци и коментари по мой адрес, които не отговарят на действителността. Моят ангажимент към този клуб и към треньорите, които съм имал, е бил пълен от първия ден и ще продължи да бъде такъв. Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост. Борих се много усилено, за да сбъдна мечтата си да се завърна у дома“, разказва той.

Що се отнася до инцидента със съотборник, става въпрос за единичен и маловажен случай, който вече е приключен. Отношенията ми с целия отбор са много добри.

Хала Мадрид", завършва изявлението си той.

Снимки: Imago