Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

  • 6 май 2026 | 11:06
  • 765
  • 0

Бранителят на Реал Мадрид Алваро Карерас призна в социалните мрежи, че именно той е бил футболистът на "лос бланкос", който е имал конфликт с Антонио Рюдигер през февруари месец.

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Както е известно, вчера "The Athletic" и няколко други медии разкриха, че германският национал е влязъл в конфликт със свой съотборник преди няколко месеца и дори се е стигнало до физическо съприкосновение в клубната съблекалня, при което Рюдигер му е ударил шамар. Оказва се, че потърпевшият е именно левият краен бранител, като впоследствие немският централен защитник се е извинил за инцидента.

Освен това се появиха информации, че Карерас, заедно с други испански играчи на Реал, са в много лоши отношения с наставника Алваро Арбелоа.

По повод на тези твърдения бранителят написа своята позиция в Instagram: "Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост.

„През последните дни се появиха определени намеци и коментари по мой адрес, които не отговарят на действителността. Моят ангажимент към този клуб и към треньорите, които съм имал, е бил пълен от първия ден и ще продължи да бъде такъв. Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост. Борих се много усилено, за да сбъдна мечтата си да се завърна у дома“, разказва той.

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Що се отнася до инцидента със съотборник, става въпрос за единичен и маловажен случай, който вече е приключен. Отношенията ми с целия отбор са много добри.

Хала Мадрид", завършва изявлението си той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 7760
  • 11
Конте е пред раздяла с Наполи

Конте е пред раздяла с Наполи

  • 6 май 2026 | 06:35
  • 2813
  • 3
Облак: Съжалявам за Гризман и феновете ни

Облак: Съжалявам за Гризман и феновете ни

  • 6 май 2026 | 06:17
  • 4096
  • 1
Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

  • 6 май 2026 | 05:50
  • 2504
  • 2
Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

  • 6 май 2026 | 05:26
  • 2074
  • 7
Лукаку е в Неапол, но тренира отделно от отбора

Лукаку е в Неапол, но тренира отделно от отбора

  • 6 май 2026 | 05:04
  • 2186
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 8602
  • 36
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 10848
  • 8
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 7760
  • 11
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 54502
  • 375
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 4640
  • 8
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 2883
  • 2