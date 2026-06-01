Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 07:44
  • 1742
  • 1
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти

Днес, в хотел "Хаят" в София, най-голямата дигитална спортна медия у нас Sportal.bg и Българският футболен съюз организират, за трета поредна година, церемония с награди за най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18. Нейното начало е в 13:00 часа, а в залата се очаква да присъстват много популярни личности от родния футбол, както и клубни директори, треньори и играчи.

Сред гостите ще бъдат Красимир Балъков, Андрей Желязков, Стойчо Стоев, Тодор Янчев, Станислав Ангелов, Владимир Гаджев, Георги Сърмов, Иван Бандаловски, Михаил Александров, Николай Михайлов и др.

На церемонията ще бъдат раздадени награди в следните категории:

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 15 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 16 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 17 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 18 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добър треньор в Елитната група до 15 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 16 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 17 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 18 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 15 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.
- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 16 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.
- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 17 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.
- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 18 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.
- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

Най-добър вратар в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 5144
  • 1
Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 46253
  • 87
Найденов организира повече от любопитен конкурс, обяви условията, сериозна контрола и голяма награда

Найденов организира повече от любопитен конкурс, обяви условията, сериозна контрола и голяма награда

  • 31 май 2026 | 18:22
  • 14528
  • 20
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 14337
  • 24
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 16963
  • 43
Иван Турицов подписа с новия си клуб

Иван Турицов подписа с новия си клуб

  • 31 май 2026 | 17:14
  • 34817
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 2740
  • 8
Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 46253
  • 87
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 5326
  • 2
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 30334
  • 5
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 30205
  • 20