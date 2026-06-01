Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти

Днес, в хотел "Хаят" в София, най-голямата дигитална спортна медия у нас Sportal.bg и Българският футболен съюз организират, за трета поредна година, церемония с награди за най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18. Нейното начало е в 13:00 часа, а в залата се очаква да присъстват много популярни личности от родния футбол, както и клубни директори, треньори и играчи.

Сред гостите ще бъдат Красимир Балъков, Андрей Желязков, Стойчо Стоев, Тодор Янчев, Станислав Ангелов, Владимир Гаджев, Георги Сърмов, Иван Бандаловски, Михаил Александров, Николай Михайлов и др.

На церемонията ще бъдат раздадени награди в следните категории:

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 15 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 16 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 17 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добрите трима футболисти в Елитната група до 18 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, като се дават три точки за първо място, две точки за второ място и една точка за трето място. Треньорите не могат да гласуват за свои играчи.

- Най-добър треньор в Елитната група до 15 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 16 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 17 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Най-добър треньор в Елитната група до 18 години - изборът е направен от националния селекционер на тази възраст и треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за себе си.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 15 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.

- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 16 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.

- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 17 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.

- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

- Идеален отбор на сезона в Елитната група до 18 години - определен е от екипа на единственото ежеседмично предаване за юноши "Лигата на талантите" в Sportal.bg.

- Има индивидуална награда за всеки един от футболистите, попаднали в тази единайсеторка.

Най-добър вратар в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 15 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 16 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 17 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър вратар в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър защитник в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър полузащитник в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Най-добър нападател в Елитната група до 18 години - изборът е направен само и единствено от треньорите в дадената Елитна група, които не могат да гласуват за свои играчи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google